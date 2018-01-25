即巿股評 港股直擊

恒生指數昨天下午走勢突然轉弱，失守20天線(約28200點)及年初至今形成的成交密集區頂部，一度挫207點，見28098點全日低位，最終收報28154點，跌150點(0.53%)。大市成交有899.27億元，上升股份僅佔36%。恒指正在28200點水平爭持，投資者宜緊貼大市指標變化，了解港股真實形勢。

本報EJFQ系統的日線無基準輪動圖顯示，不論恒生指數、國企指數、恒生大型股、中型股及小型股指數的形勢均較10月上旬為弱，特別是最近一星期，上述指數的上升動力明顯出現掉頭向下跡象，惟相對表現未見轉差；加上綠紅比率仍在向上發展(綠紅比率是透過EJFQ「信號」系統發出長線綠燈的股票減去發出長線紅燈的股票，再除以總股票數目而得出的比率；綠、紅訊號分別代表正面及負面的股價趨勢)。截至周一，發出綠燈的股票數量仍在增加，並持續多於紅燈，某程度反映大市並非太弱。

市寬方面，中線市寬(股價高於50天線比率)最近由10月13日的62.9%急跌至19日低見55.4%，惟迄今仍企穩於50%中軸之上，意味逾半港股高於其50天移動平均線。由於中線市寬未有跌穿9月25日的46.1%低位，由8月中展開的「一底高於一底」形態尚未破壞。故此，綜合以上大市指標，可見港股整體上升動力雖有所轉弱，但難言已進入整固階段。

此外，本欄早前提及港股後市發展去向，新興市場貨幣指數是重要參考指標之一。10月10日一文曾指出，反映新興市場一籃子貨幣走勢的亞洲貨幣指數(ADXY)與摩根大通新興市場貨幣指數(JPM-EMFX)，「在9月初創下年內新高後隨即急插，其後於100天線水平喘定，企穩年初以來上升浪的38.2%回調支持位」，然而，最近摩根大通新興市場貨幣指數已經跌穿其38.2%回調支持位【圖】，反映新興市場貨幣由2016年展開的升勢似有疲態。

至於亞洲貨幣指數，迄今穩守38.2%回調支持位之上，走勢較摩根大通新興市場貨幣指數強。兩者分歧主要由於組成指數的貨幣權重有所不同。摩根大通新興市場貨幣指數的部分權重貨幣，例如墨西哥披索和土耳其里拉都顯著轉弱，故拖低指數。幸好這股貶值風潮暫未蔓延至亞洲，否則，包括港股在內的新興市場走資壓力可能捲土重來，接近兩年的上升勢頭或告一段落。

總括來說，在新興市場貨幣指數相對偏弱的大環境下，儘管港股內部質素並未顯著惡化，惟恒指若未能於數個交易日內收復年初至今形成的成交密集區頂部，即20天線28200點水平，大市將由反覆尋頂轉為橫行整固的格局。

信報投資研究部

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