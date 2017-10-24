即巿股評 港股直擊

本欄「老朋友」十三集團(00577)復牌連續兩日打入跌幅榜前列，今日收報0.395元，兩日累挫56.6%。

集團使出三招為酒店項目「十三第」集資：

1.) 10合1、股本削減再1拆100，每手單位由500股改為2000股，然後再1供10，供股價1.1元。

2.) 集團配售最高7.4億元貸款票據，集資淨額約7.17億元。

3.) 與結好財務訂立2.5億元的過橋貸款，年利率18%，為期一年。

現時只有3個需要披露的主要股東承諾供股，當中並不包括集團聯席主席洪永時的兒子洪澤禮。洪澤禮2013年初注入地皮，當時十三集團仍稱「保華建業」，交易作價20億元，該地皮就是用來興建「十三第」。

另一方面，有份承諾的包括陳國強的德祥地產(00199)附屬公司「科進」和現時以孫粗洪為主要股東的保華集團(00498)。供股包銷商是結好，但有5個分包銷商，其中之一是中策集團(00235)旗下中策富滙。假設包銷商最終包銷大部分(甚至全數)供股股份，會佔擴大後發行股本近48%，供股資金會來自哪些人呢？按此情況推算，誰入局誰出局，心裡有數。

供股要待股東特別大會通過(留意沒有承諾供股的股東有否異議)。供股前，股價有沒有機會死貓彈？有，不過話明死貓彈，捉位入捉位走難度極高。再者，10合1再1拆100，如以收市價計，調整完的股價怕嚇死你，何必買呢。

至於集資完成後，可以當是另一故事。如果出現最理想的情況：所有財技獲股東大會通過，集團市值不足5億，而上述三招淨籌約19.4億元，足夠支撐「十三第」短線資金需要；整個故事的核心「十三第」可以如通告所估計，於明年3月31日前開幕(而且領齊所有牌照和處理好賭場問題)；供股完成後股權集中。那麼明年初可以重新評估十三集團。

留意集團將會發出的通函，上面會列載確實的供股時間表，留心最重要的供股完成的日子。

陳鎮強

信報投資研究部

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