港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數偏軟，港股今日表現續反覆，午後跌穿20天線，收市創本月新低。大市成交額不足900億元，下跌股份比例逾六成。

恒指低開73點，開市後曾跌106點，見28198點半日低，其後拗腰，曾倒升50點，見28356點全日高，中午升9點，午後跌穿上午低位，最多挫207點，見28098點全日低，失20天線(約28199點)，其後跌勢一度回順，跌幅收窄至100點內，尾市復軟。恒指收報28154點，跌150點或0.5%，連跌兩日累挫332點或1.2%。大市今日下跌股份比例為64%，上升股比例為36%。

全日成交額899.27億元，較上日減少約14.69億元，為10月18日以來最低。

國企指數收報11405點，跌85點或0.7%。國指兩日累失152點或1.3%。

恒指即月期貨收市跌160點或0.57%，報28162點，高水7點。

中共十九大會議今日閉幕，內地股市反覆造好，上證指數連升3日，收升0.22%；深成指升0.29%。兩市成交額約4072億元人民幣。

歐洲三大股市最新個別發展；美國道指期貨最新升24點，報23252。

重磅藍籌股領跌，友邦(01299)跌0.8%；建行(00939)跌0.6%；工行(01398)跌0.2%；平保(02318)跌1.3%；國壽(02628)跌1.4%；騰訊(00700)跌0.3%，跌至20天線爭持；中移動(00941)跌0.5%。另外，長實(01113)跌1.8%；恒生(00011)跌1.2%。相反，金沙中國(01928)升0.3%；銀娛(00027)升0.7%；港交所(00388)升0.4%；九倉(00004)升0.6%。

焦點板塊

內房股：今早跑出，融創中國(01918)創上市新高，收市升4%；中國恒大(03333)亦曾逼近新高，收市升1.8%；萬科(02202)升3.8%，為表現最好國指成分股；碧桂園(02007)曾飆10.7%，收市升6.7%；中海外(00688)升0.4%；華潤置地(01109)升1.5%，為表現最好藍籌。二線股方面，SOHO中國(00410)以近30億人民幣售上海商業項目，收市升2.6%；遠洋集團(03377)升1.5%；世房(00813)升2%；綠城中國(03900)升2.9%；雅居樂(03383)升2%。細股西王置業(02088)升9.6%。

醫藥股：多股續見炒作，藥明生物(02269)創上市新高，收市升5.3%；興科蓉醫藥(06833)升3.6%；神威(02877)升2.9%。另外，復星醫藥(02196)、綠葉製藥(02186)、聯邦制藥(03933)和山東新華製藥(00719)曾創最少52周新高，收市個別發展。細股方面，華夏健康產業(01143)飆34.4%，成交額1.03億元；勵晶太平洋(00575)申請旗下早洩藥港澳進口許可，股價炒高14.7%；華夏醫療(08143)升19.6%；銳康藥業(08037)升15.3%。

汽車股：主要汽車製造商全線受壓，吉利(00175)跌2.5%；華晨(01114)跌3%；長汽(02333)跌0.4%；東風(00489)跌1.5%；廣汽(02238)跌1%；北汽(01958)跌2.6%；比亞迪(01211)挫3.6%，為跌幅最大國指成分股。零件商方面，昨日創新高的半新股信邦(01571)急吐10.2%；敏實(00425)跌2%。

科技股：蘋果概念股方面，美國證券商Bernstein調查顯示，周五發售的iPhone X的需求很強，但不是特別厲害，昨日急升18.1%的丘鈦(01478)回吐1%；瑞聲科技(02018)跌2.7%；舜宇(02382)跌2.4%；高偉(01415)跌3.1%；ASM太平洋(00522)跌3.4%。其他手機股方面，信利(00732)跌3.4%；通達(00698)跌1.3%；昂納(00877)跌1.7%；比亞迪電子(00285)挫4.4%。另外，熱炒5G題材股中興通訊(00763)見近一個月低，收市跌4.5%；長飛光纖光纜(06869)跌2.7%。另外，鴻騰(06088)跌2.6%。科網軟件股方面，金蝶(00268)跌4.9%；金山(03888)跌1%；恒騰(00136)跌2.3%。

焦點股份

敏華控股(01999)：早前連升7日，昨日更創上市新高。股價今早裂口低開10.1%，開市後曾挫17.4%，收市跌13.3%，成交額6.33億元。集團發盈警，預期截至9月底止，中期盈利將按年減少約10%，去年同期盈利8.84億元。

中國糧油控股(00606)：今早曾升8.8%，收市升3%，成交額2.52億元。集團公布，以總代價85.79億元，向控股股東中糧集團附屬中糧生化，出售其持有生物燃料及生化業務的公司全部股權及債權，並擬向股東分派特別股息每股0.2元至0.3元。同系中國食品(00506)跌2.4%；中糧包裝(00906)跌1.3%；中糧肉食(01610)跌1.9%；蒙牛(02319)跌2.6%；大悅城(00207)升0.7%。

東方海外(00316)：股價創超過7年半高，收市升1.2%，成交額3.15億元。相反，中遠海控(01919)跑輸，收市跌3.5%。兩家公司聯合公布，就中遠海控全購東方海外的交易，已通過美國反壟斷審查。不過，交易仍須通過中國商務部及歐盟委員會反壟斷審查，以及發改委等內地部門批准。

華普智通(08165)：今早突見反彈，曾升1.34倍，收市升37.9%，成交額增至1280萬元。集團9月15日公布指，聯交所決定開始取消其上市地位。其後於9月25日公布，已向聯交所創業板上市委員會呈交有關審閱該決定之書面要求。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。