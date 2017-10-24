即巿股評 港股直擊

隔晚美股又創新高，但創完新高倒跌收場，港股隔晚喺夜期已跌咗幾十點，ADR亦失守28300點，今早港股低開後，恒指一度低見28199點半日低位，但冇進一步回試上周四低位，20日線(28207點)總算守住，止跌回升，重上28300水平。半日恒指報收28315點，升9點，暫時喺28300點水平爭持；國指則升10點，報收11501點。

重磅股繼續呆滯，暫時港交所(00388)叫跑出，半日升1.1%，報收222.2元，重上220元水平之上。騰訊(00700)先跌後收復失地，暫時無起跌，大笨象(00005)微升一個位，總算守喺76元樓上。友邦(01299)業績見光死完再死，今早再跌0.7%，若然午後能夠企穩59元，呢段調整應該差不多。至於呢兩日表現較強嘅內險股，今日反而抖抖氣；內銀股接力做番好，兩個板塊未能拍住上，一升一回搞到大市亦只能靠穩，未能回升。大市守住28200點唔死得，但要再破頂睇嚟要啲時間，或者需要一啲催化劑，騰訊要靠閱文，大笨象跟港交所就等業績。期指下周一結算前，仍然先玩range，28200至28600暫時走唔甩。

阿Man上星期已講過，內房股調整已告一段落，恒大(03333)上周已卒先破頂，今日輪到融創(01918)升5.7%，更創新高。碧桂園(02007)則高見13.88元，去番一個月高位；其他內房股亦普遍上升，雅居樂(03383)及世茂(00813)齊齊升逾4%。

話咗醫藥股呢段特別強，不過今日已炒到次一線嘅醫藥股，就連勵晶太平洋(00575)呢啲二三線醫藥股都因為申請一隻藥進口而大炒17%，醒目缸邊友要留意醫藥股幾時又要抖抖。

手機設備股炒咗一日，今日只有丘鈦科技(01478)有得留意，講到尾係北水愛股，雖然早段見過19.62元月內高位後回調，但半日仍能錄得2.6%進帳，報收18.84元。至於其他手機設備股表現一般，就係怕依家啲股份反彈上升都短癮，總之一見唔對路第一時間跳車。

《盤房來料》明日開始暫停三日，但【信報】嘅《金融街密語》則如常刊登，喺港股唔生唔死之際，阿Man決定行開幾日抖抖，下周一回復正常，當日剛好係期指結算日，過埋今個月結算再重新出發，11月食粥食飯，睇嚟要靠騰訊業績同埋閱文(00772)上市。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)