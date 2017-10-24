港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數低收，港股延續近日反覆走勢，今早低開後回升，呈好淡爭持。板塊以內房和醫藥股表現最好。

恒指低開73點，開市後曾跌106點，見28198點半日低，其後拗腰，曾倒升50點，見28356點半日高。恒指中午收報28315點，升9點，大市成交額465.44億元。

國企指數報11501點，升10點或0.1%。

A股半日靠穩，滬指升0.08%；深成指升0.01%。

藍籌股方面，港交所(00388)升1.2%；建行(00939)升0.6%；工行(01398)升1%。另外，中移動(00941)升0.3%；金沙中國(01928)升0.7%；銀娛(00027)升0.8%。騰訊(00700)半日無起跌。相反，友邦(01299)跌0.8%；長實(01113)跌0.9%；瑞聲(02018)跌1.4%。

焦點板塊

內房股：今早跑出，融創中國(01918)創上市新高，半日升5.7%；中國恒大(03333)亦逼近新高，半日升3.2%；萬科(02202)升3.8%，為表現最好國指成分股；碧桂園(02007)飆7.8%；中海外(00688)升1.4%；華潤置地(01109)升2.1%，為表現最好藍籌。二線股方面，SOHO中國(00410)以近30億人民幣售上海商業項目，半日升3.7%；遠洋集團(03377)升2.7%；佳兆業集團(01638)升2.3%；世茂房地產(00813)升4.2%。細股西王置業(02088)升9.6%。

醫藥股：多股續見炒作，藥明生物(02269)創上市新高，半日升3.2%；瑞慈醫療(01526)升2.5%；興科蓉醫藥(06833)升7.3%。另外，復星醫藥((02196)、綠葉製藥(02186)、聯邦制藥(03933)和山東新華製藥(00719)創最少52周新高。細股方面，長達健康(08026)升15%；華夏健康產業(01143)升11.5%；勵晶太平洋(00575)申請旗下早洩藥港澳進口許可，半日炒高17.6%。

汽車股：主要汽車製造商今早跑輸大市，吉利(00175)跌1.9%；華晨(01114)跌2.5%；長汽(02333)跌0.2%；東風(00489)跌0.4%；廣汽(02238)跌1.7%；北汽(01958)跌1.9%；比亞迪(01211)挫3.6%，為跌幅最大國指成分股。

焦點股份

敏華控股(01999)：早前連升7日，昨日更創上市新高。股價今早裂口低開10.1%，開市後曾挫17.4%，半日跌15.1%，成交額3.45億元。集團發盈警，預期截至9月底止，中期盈利將按年減少約10%，去年同期盈利8.84億元。

中國糧油控股(00606)：今早曾升8.8%，半日升5.5%，成交額1.4億元。集團公布，以總代價85.79億元，向控股股東中糧集團附屬中糧生化，出售其持有生物燃料及生化業務的公司全部股權及債權，並擬向股東分派特別股息每股0.2元至0.3元。同系中國食品(00506)跌1.6%；中糧包裝(00906)跌1.7%；中糧肉食(01610)無起跌；蒙牛(02319)跌2.3%；大悅城(00207)升1.4%。

華普智通(08165)：今早突見反彈，曾升1.34倍，半日升79.3%，成交額1040萬元。集團9月15日公布，指聯交所決定開始取消其上市地位。其後於9月25日公布，已向聯交所創業板上市委員會呈交有關審閱該決定之書面要求。

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