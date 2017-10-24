即巿股評 港股直擊

昨日恒指高開低走，全日波幅304點。恒指收報28305點，跌181點或0.64%，成交金額 913.96億元。國指收報 11491點，跌67點或0.58%；上證收報3380點，升2點或0.06%。A股走勢優於港股。

恒指以陰燭收市，若配合前交易日走勢一併參考，則呈「穿頭破腳」的利淡形態。恆指失守10 SMA，20 SMA會是近期支持參考。MACD快慢線差距由正轉負，走勢轉差。全日上升股份678隻，下跌864隻，市況似乎未有指數般弱。

香港財經事務及庫務局局長對重新引入雙重股權上市結構的計畫表示支持，稱目前傾向在主板引入「同股不同權」。香港財政司司長陳茂波表示，只要平衡保護投資者利益的需要，雙層股權結構是可以考慮的。

上海市政府表示，沒有就特斯拉 (TSLA US) 在上海自貿區設立全資製造廠簽署協議，變相否認了《華爾街日報》的報道。料消息或利淡電動車板塊。

中化集團董事長寧高寧表示，公司正在推進資產上市計畫，選項包括公司整體或部分上市。寧高寧的前東家中糧系也有動作，中國糧油控股(00606) 將向中糧旗下中糧生化投資轉讓兩間附屬公司，總代價86億港元。並會錄得一次性收益10.9億元，所得資金部份用於擬派特息每股0.2元至0.3元，降低公司負債，和有助公司轉型升級為全產業鏈的糧油食品及品牌消費品企業。

美股在創新高後回軟，今早亞太股市個別發展，夜期及ADR下跌，料恒指走勢偏淡，並在20 SMA(約28185)水平爭持。

個股介紹：

粵豐環保(01381) 的主要業務為在中國營運與管理垃圾焚燒發電廠。

集團在2017年中期，集團收入按年增長72.8%至11.58億元，其中售電及垃圾處理費收入達4.44億元，增長18.3%，總收入增長主要是來自額外在建項目產生的建設收入，科偉垃圾焚燒發電廠二期及湛江垃圾焚燒發電廠完成建設後產生的營運收入。

經營利潤及期內利潤為3.17億元及2.26億元，分別增長 50.1%及47%；有關增長主要來自新增建設中的項目所產生的建設收入增加所致。

參考彭博數據，集團2018年預測市盈率為14.78倍，周息率0.9%。股份上日收4.42元，上望4.85元，止蝕設於4.28元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

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