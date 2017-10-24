港股直擊 即巿股評

港股昨日高開低走，市況反覆，料恒指短期在10天線與20天線之間爭持，觀望本周後期重磅內銀季績公布。

隔晚美股三大指數尾段集體向下，道指以近全日低位收市，收跌54點或0.23%，報23273點，結束連續五日創收市新高。納指收跌0.64%，報6586點。標普收跌0.4%，報2564點。參議院上周通過了下一財年的預算方案，令投資者重拾對稅改的信心，周一早段三大股指一度再創新高，不過隨後下滑，通用電氣盈利表现遜預期，股價跌超6%，創最近六年最大單日跌幅。投資者關注即將於本周公布季績的公司包括3M、卡特彼勒、波音、亞馬遜、Alphabet和Twitter等。

聯儲局下任主席人選仍是關注焦點，周一美國總統特朗普稱，聯儲局主席人選已經非常接近確定了。據福克斯新聞報道，美國副總統彭斯上周會見了美聯儲理事鮑威爾和斯坦福大學經濟學家泰勒，以決定美聯儲主席人選。

周一倫敦基本金屬集體上漲。LME期銅收漲0.62%，報7012.5美元/噸；期鋁收漲0.28%，期鋅收漲1.48%，期鎳漲1.58%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與本港上日收市價比較，造價普遍下跌。滙控(00005)ADR折合港元計收報76.27元，較本港上日收市跌0.23元；騰訊(00700)ADR收報347.63元，跌0.97元；國壽(02628)ADR收報25.23元，跌0.22元。油價繼續窄幅走，中海油(00883)ADR收報9.86元，跌3仙；中石油(00857)ADR收報4.94元，跌3仙；中石化(00386)ADR收報5.66元，跌3仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報79.11元，升0.21元；聯通(00762)ADR收報11.16元，跌0.1元。

ADR港股比例指數報28256，較周一恒指收市跌49點或0.17%。恒指今早高開70點後倒跌，收報28305點，跌181點或0.6%，10天線(約28487點)得而復失。恒指短期阻力為上周四早段創出的近十年高位28798點，支持位參考20天線約28200點附近。股價高於50天線比率的中線市寬下跌0.3個百分點至58.5%。

焦點板塊

中資金融股：本周將陸續公布第三季業績，中信銀行(00998)將於今日公布季績。本周內公布業績的股份之中，包括建行(00939)及中國平安(02318)等中資金融股。

焦點股份

中國糧油控股(00606)：向母公司中糧，出售玉米燃料業務，總代價85.79億元，完成出售後，公司計劃派發每股0.2至0.3元特別股息。假設出售事項在6月底落實，公司將錄得收益10.9億元，資產負債比率由65.3%，減少28.1%。

敏華控股(01999)：發盈警，預期截至9月底止中期純利按年下跌約一成，主要因為人民幣升值，帶來2800萬元滙兌損失，而去年同期錄得8400萬元滙兌收益。

SOHO中國(00410)：公布向基匯資本出售上海淩空SOHO，作價29億5394萬元人民幣。公司預期出售事項錄得毛利約3.67億元人民幣。

六福集團(00590)：公布截至9月底止第二季度的銷售表現，整體同店銷售按年增長一成七；內地同店銷售按年增長一成一，本港及澳門同店銷售增長一成八。