即巿股評 港股直擊

踏入藍籌股季度業績高峰期，投資者普遍更密切關注相關股份的價格表現，無論業績帶動股價向上或向下，都會提供誘因讓投資者入市部署並捕捉股價走勢。高盛為協助投資者更易掌握機遇，在網站內亦提供一些工具讓投資者有效找到較值得留意的相關股份及窩輪。

利用網站工具確立市場焦點

如下圖所示，高盛網站上的「高盛窩輪即市速遞」工具，設有「業績公佈預告」一欄，列出即將公布業績的相關股份及公布業績的日期。本周內公布業績的股份之中，包括建行(00939)及中國平安(02318)等中資金融股，由於近期中資金融股的表現較突出，相信其業績也會受到市場關注。而一般所謂「炒業績」的部署於業績公布前亦已展開，投資者可藉此確立較值得關注的正股。

「選擇窩輪三部曲 」– 有系統地篩選產品

欲利用窩輪的槓桿效應捕捉業績前後正股走勢的投資者，應着手選擇產品。由於目前市場上的產品選擇眾多，投資者可參考以下一套有系統的篩選窩輪方法以達至最高回報效益，我們稱之為「選擇窩輪三部曲」。以於本周四公布業績的建行為例：

第一步：確立對相關股份的看法

選定留意建行後，便需考慮自己是看好或是看淡，再根據自己的看法於高盛網站上的「認股證搜索」工具內，選擇「相關資產」及「認購/認沽」。如我們看好建行，便可選擇建行的認購證。

第二步：選定行使價區域

要留意認股證愈價外，其實際槓桿一般亦愈高，故投資者需要注意行使價及槓桿之間的平衡與取捨，選定心儀的行使價區域將篩選範圍收窄。舉例，投資者如留意價外幅度5%至15%的產品，以建行本周一收市價6.85元而言，可將行使價區域定為7.2元至7.88元。此外，投資者不宜選擇年期太短的產品，一般而言約兩個月以內到期的產品的時間值耗損速度相對較快，因此建議在「到期日」選項選擇「>2個月」。

第三步：留意槓桿突出的產品

相信大部分投資者都同意，投資窩輪不就是為了其槓桿？因此，在搜尋結果內可進一步依槓桿排序並剔走街貨量偏高的類近產品，從中選出最高槓桿的一隻。如下圖所示，如按以上步驟進行篩選，可選出建行購(12356)，行使價7.36元，2018年1月到期，實際槓桿12.8倍，為符合上述條件的產品當中槓桿最高的選擇。值得留意的是，整個篩選過程是按投資者自身的需要作出，當中無須牽涉窩輪的成交金額。

總括而言，投資者如要有效掌握業績期的輪證部署機會，應好好利用網上工具，盡用市場產品深度，並按自身的需要出發尋找合適的產品。

資料來源：高盛認股證牛熊證網站，數據截至2017年10月23日

註: 以上數據資料來自高盛認股證牛熊證網站 http://www.gswarrants.com.hk/

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