即巿股評 港股直擊

上周四，適逢八七年股災三十周年紀念，期指當日在開市時曾一度高開，惟之後便掉頭回落，於中午後卻突然出現急跌，一度下跌超過600點，低見28057點，雖然之後跌幅有所收窄，收市時卻只能重回28200點水平之上。雖然期指於周五時曾出現了明顯的反彈，不過至昨天卻未能延續是次反彈的勢頭，最終只能收於28300點左右水平。

有關上周四急跌之原因，綜合市場上之看法，可歸納於中銀監表示未來內地整個金管將會越趨嚴謹、有傳北韓會於十九大會議舉行中再次試射飛彈和西班牙政府有機會終止加泰隆尼亞地區之自治權等因素。筆者曾懷疑此等因素是否對香港市場有著這麼大的影響，不過連同上周一的急升來看，可以肯定的是如今市況頗為敏感，只要出現一些看似較為重要的消息便會大起大落，波動性十足。筆者建議大家現時應多關注本周將會發生之外圍消息，如美聯儲局新主席候選人情況、中資股陸續公布第三季業銀績和十九大之相關消息等，因該等消息或又會為市場帶來一段急且快的走勢。

技術分析方面，經過上周四的急跌後，各技術指標普遍皆由向好轉為反覆偏淡的訊號，如MACD圖中出現了牛熊的訊號；而於隨機快慢步指數中，%K線剛剛已由高位向下跌穿了%D線；再加上於DMI圖中，DMI-線亦已由低位升穿了DMI+線，以上皆反映市況短期偏淡的機會大增。另外，期指亦已正式失守了十天移動平均線，但還好的是暫時在廿天移動平均線上見到初步支持。現在大家可先留意兩個位，向上的阻力可先看本月之高位28811點，而向下的支持則是上周四的底位28057點，如未來這兩個位置的任何一方首先正式被突破後，相信另一波較大的行程亦會隨之而出現。

筆者暫時仍然維持本年度的目標為三萬點，不過還是會建議大家小心點，如未來收市時28057點失守的話，下一個至關重要的位置便是27200點，大家應要謹記如這位置，因如這個位置也告失守的話，較深的調整將會出現，而三萬點的本年目標出現的機會亦將會大減。現時，如如想作方向性的部署的話，因近期市況十分波動，且假突破經常出現，大家千萬要待相關的位置確定突破後才入市，不要胡亂偷步，以招致無謂的損失。

策略方面，而筆者預期未來的市況會有頗大的波幅，即使10月餘下時還未出現，11月也會出現，再加上臨近即月期結的關係，因此筆者會建議大家策略上可選擇11月份的期權。如未來期指收市價升穿28811點的話，大家可考慮開倉做11月Long Call29600點，期權金成本大概為130-150點左右，如之後收市價跌穿28057點便要考慮止蝕及反手做Put。相反，如未來期指收市價跌穿28057點的話，大家可考慮開倉做11月Long Put27200點，期權金成本為大概180-200點左右，如之後升穿28811點的話，大家便要考慮止蝕及反手做Call。

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編按：作者 陳晧廉，證監會持牌代表，現職外資金融機構，從事金融行業超過10年，醉心研究以小博大之機率，以輸有限贏無限的買入期權工具在股市搵食，80後，在求學時已沉迷投資研究，曾是香港大專生「外匯模擬投資比賽」始創推手之一。