即巿股評 港股直擊

昨天大市未能承美市強勢上升，反而出現回吐，首爾及台灣加權指數都有回吐壓力，在美市連環破位後，新興市場多在高位整固，未有隨美市向上，而在美期結算後，實在難以短期仍維持強勢，短線回吐壓力增加，都為大市帶來陰霾。

美市業績高峰期，而內銀內險都陸續發表成績表，大市觀望氣氛相當濃，昨天大市輕微高開後回吐至28250點水平，剛好回補了周五大幅高開的裂口區，現時先在28200至28500點整固待變，一旦收穿28200點11月的長倉便需要進行減倉。而國期的情況相若，以11400至11600點為區間爭持，破位才可知好淡。

草船借箭如何救倉

昨天的回吐，使10月滿足月波幅計算值的機率大減，周三開始便是轉倉期，除非出現抽高轉倉，否則本月月波幅必會低於計算值，由於本年的波幅未有出現碎形所需要的變化，這對計算2018年走勢時具有重要參考作用。值得留意的是周三開始閱文集團（00772）招股，對上一次眾安（06060）招股首天，大市抽升之後便在高位整固，招股完成便出現震盪，是次會否在周三故事重演？現時期指及現貨成交均暢旺，未需要太擔心大市會出現陰乾式向下。

昨天早上有數位讀者問及期權操作問題，他們在10月18日跟隨一位期權大師建議，買了11月的LC 28600，及沽了10月SP 28000，意圖賺取時間值，而又可賺盡方向。惟10月19日當天大跌，SP 28000一度急升4倍多，大師吩咐壯士斷臂平SP，而在10月20日大師在午後建議趁低加注11月LC 28600，而昨天大市早市下跌，大師建議先行平倉離場。筆者不便討論那位大師分析及操作，只就上述的操作分享一點心得。

治大國若烹小鮮，把《信報》編輯部打理得井井有條的郭總編必有個人心得。作為炒家要把倉位管理得好，道理亦一樣。煎魚不能整日都反來反去，反得多，魚肉會散。蒸魚時，亦不可以2、3分鐘便打開蒸爐望望是否全熟。

計量分析是認為大市會由單邊市轉入區間市，區間市轉入單邊市，循環不息。一旦方向錯了，都只宜平倉，不宜加倉。操作過度轉身快，早前筆者已引述西蒙斯，市場中性的觀點，有時反手反倉，只會手多多，輸到摸鼻哥。首先看好買入11月的LC 28600這操作並無問題，問題是SP 10月的28000，有想賺盡之嫌，當大市牛皮也可賺時間值，但為何不在爆升才買入LC？又或者不把時間值計入成本？那便可減少入市時的注碼來控制風險。周四時大幅下跌，SP部分便有如放血，期權金急升，而即市按金，由萬多元，急升3倍，造成大幅虧損，這正是貪一點點便成貧。

錯誤已成追悔無謂

既然已錯了，平了SP，金錢上心理上都有一定打擊！這時候倉位寧穩，慢慢追回損失！而既然原來的計劃需要部分平倉，亦即之前入市的理由已不充分了。又為何反彈時再加倉？是因為同一操作出現虧損，輸唔起？究竟10月20日有什麼理據要再度入市？雙日轉向？突破前高位？入市理由便不得而知了，為何不在首次入市時，便定好操作計劃？何時加注？何時減注？有點進退失據。結果在10月23日早段急跌，再度平倉。筆者認為這是一個好建議！心亂如麻時先抽離，用旁觀者心態再觀望大市，有時太投入市場，對主觀判市的朋友而言，是百害而無一利。不過胡亂操作已成，短短幾天，讀者以大師當日指出的操作槓桿，平均虧損兩成多。

計量分析沽期權鎖倉

計量分析的操作者，只以沽出期權為鎖倉手法，絕不會出現裸頭Short倉的操作。在持續下跌後出現橫行見底訊號，及後大市發出買入訊號，筆者會以長倉操作，如及後再下跌，而且短線出現超賣，筆者會先平了已有的長倉，再買入近價的長倉，務求增加敏感度。這是建基於原本的訊號無變，而現時增加了多一個超買訊號，而進行這樣的操作。由於對沖值的關係，一旦平倉往往會有虧損，但只要在下方再開，而方向正確，可以賺取回之前的虧損金額。最重要的是入市是有一個量化的理由，可計算出上升的機率來計算注碼。