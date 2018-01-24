即巿股評 港股直擊 中國財經

「房子是用來住的，不是用來炒的」，這是中共總書記習近平在十九大的開幕講話中，重申去年12月召開的中央經濟工作會議，對內地樓價表現(或許是政策定調)的說法，反映中央不欲樓價升勢過急影響民眾置業的調子未有改變。

習近平去年底有關講話語音未落，內地樓價不遲不早便出現「奇異拐點」。全國70個城市新建商品住宅平均樓價(下簡稱「平均新屋樓價」)，剛巧於去年12月由按年增幅達10.5%的高位見頂回落(註：由於尚未出現負增長，所以暫時只是升勢放緩)。

國家統計局昨天公布最新房地產數據，全國70個主要城市中，僅44個的新建商品住宅價格於9月份錄得按月上漲，較8月份的46個進一步減少，並創2016年1月以來最低；這連帶前述的「平均新屋樓價」按年升幅也縮窄至只有6.4%，創14個月以來最慢增速。

如前所述，從習近平在十九大開幕講話中重申「房子……不是用來炒的」，似乎顯示中央對繼續調控、壓低熾熱樓價的立場未變；可以預見內地樓價短期升勢將會進一步減弱，甚至出現負增長(按年錄得跌幅)的機會不低。那麼，在內地樓價繼續降溫的大方向下，對後市發展有何啟示呢？

其中之一是內地經濟增長速度有機會放緩，這點於上周五本欄大致有論述，具體內容不贅。簡言之，內地樓價的變化與經濟增長唇齒相依；每當樓價增速放慢或加快，往往意味整體經濟有所轉弱或轉強。由於內地樓價預期還有放緩空間，預計中國第四季或明年上半年的經濟增長很可能減速。

內地經濟步伐放緩，除對人民幣滙價及人行貨幣政策帶來一定影響外，對金屬等商品價格的潛在衝擊也不容忽視。

中國目前是全球第二大經濟體，且屬發展中國家，對商品/原材料等需求殷切。僅是混凝土、鋁和鎳等，每年已消耗過半的全球供應量。故此，內地經濟增長榮衰(或內地樓價升跌)，一直以來均與商品價格有甚高關係，非常密切。從【右圖】可見，內地「平均新屋樓價」與CRB商品價格指數按年變化，大致亦步亦趨；兩者相關系數達0.6的頗高水平。

換言之，若然內地樓價一如預期繼續降溫，估計金屬等原材料商品價格將面對一定的下調壓力。自2016年初至今，港股表現最突出的行業是金屬板塊(註：該板塊自2016年初至今，累積升幅達1.29倍，較第二位汽車的升幅高出13個百分點)，這某程度受惠當時中國及環球經濟增長加快等利好宏觀因素。

不過，在內地樓價升勢持續放緩下，該板塊的表現會否因而褪色？值得留意。

港股方面，恒生指數昨天高開低走，10天線得而復失，最終收報28305點，跌181點，成交縮減至913億元。整體大市升跌比例44︰56，雖然下跌股份過半，惟相比恒指和國指成分股下跌比例分別達82%和72%，大市沽壓相對溫和。從本報EJFQ成交量分布圖看，恒指若沒有跌穿年初至今形成的成交密集區頂部，即28200點之下，大市反覆尋頂的模式暫未有變。

信報投資研究部

立即試用EJFQ 盡覽獨家內容