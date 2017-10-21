重要通告 港股直擊

中國糧油控股(00606)公布，以總代價85.79億元，向控股股東中糧集團附屬中糧生化，出售其持有生物燃料及生化業務的公司全部股權及債權。

該公司擬將出售事項所得款項用於為糧油食品及品牌消費品業務未來發展提供資金；償還部分銀行貸款，優化資本結構；向股東分派特別股息每股0.2元至0.3元(合共約10億元至16億元)，特別股息的金額有待董事會決定；如有剩餘的款項將全部用於補充公司流動資金。

該公司估計，基於出售事項，將錄得一次性未經審核收益約10.9億元。