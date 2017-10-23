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騰訊(00700)旗下國際業務部宣布，在香港推出騰訊雲服務。

騰訊雲的數據中心位於香港，為本地初創企業和創業家提供高性能的雲服務，提高企業營運效率，提升投資效益。

騰訊國際業務部技術及產品營運高級總監郭頌凱表示，在香港推出騰訊雲服務解決方案，同時透過各項策略性計劃，例如與香港科技園公司合作的「科技創業培育計劃」，促進本地科技初創企業的發展。

香港科技園公司科技創業培育計劃主管莫偉軒稱，希望透過與騰訊雲合作，讓本地創業家借助騰訊雲服務，協助初創企業發展，推動香港成為未來創新城市。