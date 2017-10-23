港股直擊 即巿股評

美股三大指數上周五晚造好，道指與標普500指數創收市新高。港股上周五反彈328點後，今日高開低走。

恒指今早高開70點，報28557點已屬全日高，甫開倒跌，上午10時後跌超過200點，最多跌233點，見28253點全日低，復失10天線(約28487點)，並下試20天線(約28185點)水平，中午跌191點，波幅上午成形。大市午後於28300點水平爭持。恒指收報28305點，跌181點或0.6%。大市今日下跌股份比例為56%，上升股比例為44%。

全日成交額913.96億元，較上日減少約53.26億元。

國企指數收報11491點，跌67點或0.6%。

恒指即月期貨收市跌97點或0.34%，報28322點，高水16點。

內地股市窄幅靠穩，滬指微升0.06%；深成指升0.6%。兩市成交額約3838億元人民幣。

歐洲三大股市最新靠穩；美國道指期貨最新升11點，報23288。

藍籌金融股領跌，友邦(01299)低見58.7元，為接近兩周低，收市跌1.7%；建行(00939)跌1.2%；工行(01398)跌2.2%；中行(03988)跌1.2%；東亞(00023)跌2.1%。另外，騰訊(00700)跌0.3%；中移動(00941)首三季純利按年增4.6%，股價跌0.5%；萬洲(00288)跌1.7%；新地(00016)跌1.6%。相反，領展(00823)見66.7元創新高，收市升0.3%；旺旺(00151)升2.6%；招商局港口(00144)升1.4%；聯通(00762)升0.4%。

焦點板塊

內險股：今早表現硬淨，國壽(02628)發盈喜，料首三季淨利潤飆95%，股價曾升4.7%，收市升3.4%；平保(02318)創新高，收市跌0.1%；新華保險(01336)升1.4%；太保(02601)升1.8%；太平(00966)升1.2%；財險(02328)升1.6%；人保(01339)升0.3%。

科技股：手機零件股向上，外電報道，中國智能手機商Vivo計劃正式開展其俄羅斯市場，Vivo為丘鈦科技(01478)主要客戶，股價曾飆18.9%，收市升18.1%。iPhone X將於10月27日開售，其他蘋果概念股亦造好，瑞聲(02018)升0.4%；舜宇(02382)升2.2%；高偉(01415)升6.1%。科網股方面，金山(03888)升1.5%；恒騰(00136)升8.6%；恒大健康(00708)升0.8%；阿里健康(00241)升4.3%。此外，鴻騰(06088)升2.9%；中芯國際(00981)升3.4%。

醫藥股：多隻醫藥股逆市爬升，石藥集團(01093)創新高，收市升2.1%；白雲山(00874)升7.2%；BBI生命科學(01035)創逾兩年高，收市升11.1%；康臣(01681)創逾3年高，收市升9.2%；綠葉製藥(02186)升半成；東陽光藥(01558)創新高，收市升4.6%；山東新華製藥(00719)升7.9%；上海醫藥(02607)升4.4%；四環醫藥(00460)升2.9%；麗珠醫藥(01513)升8.6%；中國中藥(00570)升3.5%。

水泥股：華東水泥價格連日上調，多地水泥價格挑戰今年二季度高位，水泥股近期強勢。華潤水泥(01313)今年首9個月盈利26.49億元，按年增長2.16倍，股價創逾3年高，收市升1.1%；中建材(03323)創逾兩年高，收市升3.6%；中材股份(01893)創逾6年高，收市升3.6%；海螺水泥(00914)創近三年半新高後，收市升0.4%。

環保股：環保部今日介紹建設美麗中國有關情況，指出將加快推動綠色發展和生活方式，解決突出的環境問題，加大生態系統保護力度，以及深化生態環保領域改革等。個別環保股見追捧，光大國際(00257)創近兩年高，收市升4.8%；協鑫新能源(00451)升3.8%；新天綠色能源(00956)創最少三年高，收市升3.9%；北控水務(00371)升2.9%；保利協鑫(03800)升2.5%；協鑫新能源(00451)升3.8%；粵豐環保電力(01381)升3.8%；大唐新能源(01798)升3.7%。

汽車股：今日個別走，北汽(01958)升9%，集團公布，戴姆勒刊發9月底止第三季有關北京汽車及北京奔馳財務報表，應佔北京奔馳第三季權益業績約為3.07億歐羅，按年增長41.5%。另外，廣汽(02238)升2.2%；華晨(01114)升0.2%。相反，吉利(00175)跌2.1%；比亞迪(01211)跌3.7%。零件股方面，信邦(01571)創新高，收市升5.1%；福耀玻璃(03606)升2.4%；敏實(00425)升2.2%；耐世特(01316)升1.6%。

焦點股份

十三集團(00577)：今早復牌，裂口低開33%，曾挫51.6%，見0.44元，收市跌48.9%，為跌幅最大港股，成交額7010萬元。集團公布，進行股本重組包括10合1、股本削減及其後再1拆100，每手買賣單位由500股改為2000股。完成股本重組後，將按1供10基準供股，每股供股價1.1元，集資淨額約9.73億元。用於清償十三第酒店開支及籌備成本，以及一般營運資金。另外，集團配售貸款票據，集資淨額約7.17億元；又與結好財務訂立2.5億元的過橋貸款，年利率18%，為期一年。

德永佳集團(00321)：今早受壓，最多跌7.7%，見4.43元逾一個半月低，收市跌5.2%。集團發盈警，預期截至9月底止半年溢利或按年減少約60%，去年同期盈利3.52億元。

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