今日 16:47
重要通告
港股直擊
味千(中國)(00538)公布，旗下快速休閒餐廳業務第三季之同店銷售，香港按年下跌9%，內地則增長9.7%。
期內，銷售額則按年上升6.4%。
零售商湧現劈租重返核心舖
今日信報
期指大戶轉倉高峰 港股本周勢震
重金屬 殘留身體禍害
楊美賽
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今日信報
憧憬燃盡後 調整或持續
譚曉涵
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今日信報
金價1300美元受阻 100天線關鍵
黃美斯
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今日信報
愛沙尼亞電子身份堪借鑑
StartupBeat
Xi’s ‘go rental’ message could alter China housing dynamics
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
牛市進後半場 回落可能性仍存
Liz Ann Sonders
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財富管理
【盤房來料】港股繼續自殘玩死好友
即巿股評 ｜ 今日 12:32
港股中午挫191點 四板塊逆市升
港股直擊 ｜ 今日 12:30
王于漸:補置計劃一箭數雕
香港財經 ｜ 今日 13:28
【新股追蹤】閱文港路演 每手1.1萬入場
香港財經 ｜ 今日 14:30
團結基金倡成本價售公屋 補價不浮動
香港財經 ｜ 今日 10:55
中金料明年MSCI納A股流入資金1560億
中國財經 ｜ 今日 11:31
新世界奪廣州商用地 料投資50億人幣
港股直擊 ｜ 今日 11:53
港股突倒跌170點 平保破頂後爭持
港股直擊 ｜ 今日 09:57
李兆基開設個人網頁
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港元一個月拆息升至9個月高
香港財經 ｜ 今日 11:59
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