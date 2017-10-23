即巿股評 港股直擊

我相信讀者們明白若給大家一生的年月，要選上一隻倍升股的難度不算高，理由是即使買入時股價表現平平，但隨著持股的日子增長，仍有變為倍升股的機會。不過倘若要等上十年，才能孕育出倍升股，平均每年的回報率是7.18%，以現今香港的物價水平，未必能對抗通脹，表示這並非我們想要的結果。我們真正期盼的，應是買入的股份一年內成為倍升股，若能在數天內達到，更是夢寐以求的結果。其實只要大家多留意上市不足一年的半新股動向，要達致上述效果也是可行的，今日和本周三(10月25日)與大家分享的就是這樣的案例。

首日曾升近一倍七

筆者於另一專欄在9月8日分析了金匯教育(08160)，早於去年11月21日也曾分析此股，招股日期介乎11月17日至11月22日中午12時，反映當時為招股期間。招股價介乎0.2至0.24元，招股規模為1.5億股，而發行股數為5億股，計出招股規模佔比為30%，有別於常見的25%，計出市值介乎1億至1.2億元。根據《上市規則》，創業板新股之公眾持股市值必須為3000萬元或以上，而此股當時則介乎3000萬至3600萬元；加上創業板新股之不少於1億元，反映上市後跌破0.20元機會微。最終此股以近乎下限價的0.205元上市，而截至今年9月7日，較上市日期為去年12月2日超過九個月，僅於今年7月5日低見0.2元，卻只有1宗為1.2萬股的交易而已，證明上述跌破0.2元機會微的推斷正確。若以上市價0.205元與上市首日高位0.55元比較，賬面回報率為1.68倍，表面看來成效的確不俗。

分析首日成盤分布

但想指出當時成盤價為0.55元只有3宗交易，合計44.4萬股，計出利潤為15.318萬元，平均每宗交易獲利為5.106萬元，實則金額不算多。另可留意3宗交易之股數並不平均，按時序排列分別是2.4、12和30萬股，參考每手買賣單位為1.2萬股，上述交易分別是2、10和25手股份，再看上市前一日 (去年12月1日) 開市前發布的招股結果，公開發售部分申請兩手之中籤率為10.23%，是621位申請者當中有127位中籤，然而那127人卻只獲發1手股份，真正成功獲發兩手股份者必須事前認購100手股份或以上，單以申請100手股份為例，有217名，其中66名獲發2手股份，佔比約三成。不過若要獲發12萬股，甚至是30萬股，絕對不是公開發售部分申請人，理由是「頭鎚飛」也只獲發6萬股。此外，配售部分只有30名承配人，有別於常見的120名或以上，反映此股為常態的1/4人數，其中獲發介乎1.2萬至60萬股有14名承配人，暗示上述3宗交易，其中兩宗已確認是承配人沽貨產生，證明散戶認購者獲利有1.68倍最多只有一人。

散戶賺逾倍機會微

而股價為0.41元或以上實際只有去年12月2日 (上市首日)，以及12月7和8日 (上市第四及第五個交易日)，反映除非能把握在這三日沽貨，否則便與這隻倍升股緣慳一面。事實上，若於上市後才進場，於上市首日遇上高位0.55元之前的最低價為0.38元，較高位的差距只有44.74%。如要遇上高位前以0.3元以下的有利價格進場，必須透過上市前一天的「暗盤」方能成事，不過實際只有8宗交易，成交價介乎0.245至0.295元，合計成交量為32.4萬股，平均成交價為0.2672元，暗示沽貨價為0.54元或以上，才能創造倍升的效果，進一步證明當時散戶能獲利逾倍機會極微。

為免篇幅太長，有關此股的後續分析和往後的股價表現，將於本周三再續。

聶Sir

富途證券證券分析師

證監會持牌人士

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於執筆時，筆者或相關人士，並未持有上述股份。

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