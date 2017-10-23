港股直擊 即巿股評

交銀國際 廣汽集團(02238)

評級：買入->買入

目標價：21.0元->28.0元(較前收市價20.15元有39%潛在升幅)

廣汽傳祺的銷售步伐迅速，2017年首9個月銷量按年增長48.2%。同時，廣汽傳祺正在擴大生產線至小型SUV、MPV及新能源汽車。其新型號GS3汽車(剛於8月份推出)推出首個月錄得超過4000輛的銷量，交銀國際預期往後的銷售可達到每月10000輛。另外，第四季將會再有新款汽車GM8(MPV)推出。

該行預期，廣汽集團在包括GS7、GS3、GE3、GM8、GA4和GA6插電式混合動力汽車的強大產品系列支持下，2018年傳祺的銷量將維持強勁增長。過去兩年，廣汽豐田錄得低單位數銷量增長，主要是受到產能不足的問題影響。廣汽豐田年產能為38萬輛，但2015年及2016年銷量突破40萬輛，產能利用率持續高於100%。不過，新工廠將於2018年開始投產，可額外帶來每年20萬輛的新產能，主要用作生產新版凱美瑞(Carmy)和雅力士(Yaris)。

另外，交銀國際認為，新廠房採用的豐田全新全球體系架構(Toyota’s new global system architecture, TNGA)將會有助減低成本。

該行預期，廣汽傳祺及豐田於2018年銷量將會有強勁的增長，故調升目標價至28元及維持「買入」評級。

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