即巿股評 港股直擊

美股上周再創新高，道指跟標指連升六個交易日兼創收市新高，市場憧憬侵侵稅改好快搞掂，花旗缸邊友好相興奮。日本股市亦做好，執政自民黨大勝，安倍提前大選策略成功，其「安倍經濟學」得以延續，日圓下跌帶動日股向上，又創今年新高。以為有外圍助力，港股可以承接周五反彈之勢再上，可惜高開低走，恒指開市價經已係半日高位。

恒指高開71點，報28558點半日高位無耐已倒跌，最多跌233點，見28253點半日低位，10日線(28486)得而復失，更再度考驗20日線，睇嚟個市瓜多過菜。阿Man上周五表示，今個星期期指開始轉倉，好大機會喺28200至28600點之間徘徊，今日咁啱就係喺呢個range之內。半日恒指報收28295點，跌191點；國指亦跌71點，報收11486點。

話咗三個重磅火車頭行唔郁，港股唔會有運行，騰訊(00700)、大笨象(00005)同港交所(00388)都係高開低走，咁嘅格局個市暫時上唔到。最快要等大笨象下周一業績，不過阿Man又搵唔到個理由大笨象要變小飛象，回購數目幾多都有晒計劃，業績估計咁上下，難以有驚喜，難怪大笨象股價喺78元前已行人止步。而港交所同騰訊要到下月才放榜，騰訊要行可能等到閱才上市後，短期欠缺催化劑，唔插落去都還得神落，短期好難旨意佢哋帶住個市上。

暫時恒指28200係阿Man嘅底線，大概亦係20日線(28185點)，再穿的話大市要下試27800，大家唔好掉以輕心。尤其係外圍股市咁好環境，港股竟然又玩自殘，擺明大戶唔畀個市行上去，係唔係壓住低位轉倉，阿Man唔敢講，但轉倉通常唔會有方向，而上半場港股就明顯偏弱，實行玩死好友。

內險股撐住大市，國壽(02628)星期四派成績表前發盈喜，預期今年首三季淨利潤升95%，股價一度高見25.75元升4.4%，半日報收24.45元，升3.45，但現價低過開市價走勢麻麻。至於平保(02318)同樣高開低走，曾創68.05元新高，可惜高位有沽壓，一度倒跌，半日報收67.25元，僅升0.15%。其他內險股個別發展。內銀股亦會喺今個星期開始公布業績，今日大部份內銀股腳軟，仲話想靠內銀同內險股托住個市創新高，依家咁睇似乎靠唔住。

水泥股繼續炒落後，但亦唔係整個板塊齊齊上，同內險股一樣高開低走，亦有個別股價半日收市倒跌。醫藥股同樣個別發展，石藥(01093)今早再創新高13.9元，半日報收13.76元，相對其他倒跌嘅醫藥股，石藥突顯其龍頭地位。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)