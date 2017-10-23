港股直擊 即巿股評

美國股市上周五晚造好，道指與標普500指數再創收市新高。港股10月連升三周後，今早高開低走。不過，內險、科技、醫藥和水泥股逆市向上。

恒指今早高開70點，報28557點已屬半日高，甫開倒跌，10時後跌超過200點，最多跌233點，見28253點，復失10天線(約28486點)，並下試20天線(約28185點)水平。恒指中午收報28295點，跌191點或0.7%，大市成交額542.35億元。

國企指數報11486點，跌71點或0.6%。

A股低收，滬指升0.02%；深成指跌0.19%。

藍籌金融股領跌，友邦(01299)低見58.7元，為接近兩周低，半日跌2.2%；建行(00939)跌0.9%；工行(01398)跌1.7%；中行(03988)跌1.5%；東亞(00023)跌1.9%。另外，騰訊(00700)跌0.2%；中移動(00941)跌0.5%；萬洲(00288)跌1.8%；地產股全線向下，新地(00016)跌1.1%。相反，旺旺(00151)升1.2%；招商局港口(00144)升0.8%。

焦點板塊

內險股：今早表現硬淨，國壽(02628)發盈喜，料首三季淨利潤飆95%，股價曾升4.7%，半日升3.4%；平保(02318)創新高，半日升0.1%；新華保險(01336)升1.2%；太保(02601)升1.6%；太平(00966)升1%；財險(02328)升0.5%；人保(01339)跌0.3%。

科技股：手機零件股向上，外電報道，中國智能手機商Vivo計劃正式開展其俄羅斯市場，Vivo為丘鈦科技(01478)主要客戶，股價曾飆13%，半日升9.5%。另外，比亞迪電子(00285)升3.3%；信利(00732)升3.2%。iPhone X將於10月27日開售，蘋果概念股造好，瑞聲(02018)升0.8%；舜宇(02382)升3.1%；高偉(01415)升4.2%，ASM太平洋(00522)升1.2%。科網股方面，金山(03888)升1.8%；恒騰(00136)升4.9%；恒大健康(00708)升1.6%；阿里健康(00241)升3.3%。此外，鴻騰(06088)升3.1%；中芯國際(00981)升3.4%。

醫藥股：多隻醫藥股逆市爬升，石藥集團(01093)創新高，半日升2.7%；白雲山(00874)升3.9%；BBI生命科學(01035)創逾兩年高，半日升8.9%；康臣(01681)創逾3年高，半日升4.2%；綠葉製藥(02186)升4.8%；東陽光藥(01558)創新高，半日3.9%；山東新華製藥(00719)升6.2%；上海醫藥(02607)升2.9%；四環醫藥(00460)升1.1%；麗珠醫藥(01513)升2.1%。

水泥股：華東水泥價格連日上調，多地水泥價格挑戰今年二季度高點，水泥股近期強勢。華潤水泥(01313)今年首9個月盈利26.49億元，按年增長2.16倍，股價創逾3年高，半日升0.6%；中建材(03323)創逾兩年高，半日升1.9%；中材股份(01893)創逾6年高，半日升2%；海螺水泥(00914)創近三年半新高後，半日升0.1%。

鐵路及基建股：中車時代電氣(03898)今年頭九個月純利按年下跌兩成，股價曾挫近8%，半日跌7.3%，為表現最差國指成份股，野村最新把集團評級降至「中性」，目標價降至46.8元。另外，中車(01766)跌2.2%；中鐵(00390)跌1.5%；中鐵建(01186)跌1.1%；中交建(01800)跌1%；中國通號(03969)跌2.4%。

焦點股份

十三集團(00577)：今早復牌，裂口低開33%，曾挫51.6%，見0.44元，半日跌45.6%，為跌幅最大港股，成交額5450萬元。集團公布，進行股本重組包括10合1、股本削減及其後再1拆100，每手買賣單位由500股改為2000股。完成股本重組後，將按1供10基準供股，每股供股價1.1元，集資淨額約9.73億元。用於清償十三第酒店開支及籌備成本，以及一般營運資金。另外，集團配售貸款票據，集資淨額約7.17億元；又與結好財務訂立2.5億元的過橋貸款，年利率18%，為期一年。

德永佳集團(00321)：今早受壓，最多跌7.7%，見4.43元逾一個半月低，半日跌半成。集團發盈警，預期截至9月底止半年溢利或按年減少約60%，去年同期盈利3.52億元。

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