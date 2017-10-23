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今日 12:10 港股直擊 即巿股評

恒指半日挫191點 內險股逆市造好

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美股上周五晚造好，道指與標普500指數連續第6個交易日創收市新高。港股上日反彈後，今早高開低走，曾挫逾兩百點。

恒指今早高開70點，報28557點屬半日高，甫開倒跌，10時後跌超過200點，最多曾跌233點，見28253點，復失10天線(約28486點)，下試20天線(約28185點)。恒指中午收報28295點，跌191點或0.67%，大市成交額542.35億元。

國企指數報11486點，跌71點或0.62%。

藍籌股方面，旺旺(00151)三連跌後，反彈1.2%; 友邦(01299)績後續弱，今早見58.7元近兩周低，半日則跌2.24%，為表現最差恒指成份股。

重磅內銀股偏軟，中行(03988)及工行(01398)分別跌1.49%及1.75%。內險股逆市造好，國壽(02628)發盈喜，料首三季淨利潤飆95%，半日升3.46%，為表現最好藍籌。

平保(02318)今早再創新高，高見68.05元，今早則升0.15%。另外，新華保險(01336)及中國財險(02328)則分別升1.23%及0.54%。

個別汽車零件股走高，敏實集團(00425)升3.1%; 華眾車載(06830)及福耀玻璃(03606)則分別漲2.5%及2.45%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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