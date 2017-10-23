即巿股評 港股直擊

上個星期五(10月20日)睇到恒指處於牛熊證街貨圖中間位，但見到上方熊證最近三個100點範圍嘅街貨區都屬於重貨區嚟講，估計個市或會回落到保歷加通道中軸水平，引多啲貼價熊證之後先至開大餐，所以都無乜特別嘅推介；但下半場見到恒指慢慢向上移返上去，朝早裂口無補到，唔通大戶唔打算引貼價熊入市？！大好機會無奶油唔咁做呀？！睇吓今日發生咩事先。

恒指今朝開市報28557點，升70點開市，5分鐘圖見到恒指今朝粒燭係高開低收嘅「錘頭」，跟住個5分鐘就出現咗支大陰燭向下插，依家10點正，恒指報28322點，跌165點，暫時最低做過28299點，不過都係未完全補返上個星期五個開市裂口(28234至28341點)，今日之內會唔會補到就真係唔知，只知道嘅係恒指現水平5分鐘圖見SlowSTC(14,3)已經嚴重超買，同時MACD「雙熊」但差距收窄中，所以出現跌停橫行嘅走勢。

依家10點8分，恒指現價28331點，又mark底呢口價用嚟計數，左手拎定部計數機出嚟，右手控制住隻mouse開恒指牛熊證街貨圖(呢啲左手畫圓、右手畫方嘅嘢，久經訓練就得架啦)上方熊證最貼價為28500至28599點，呢度得8張期指，而再向上數兩個100點範圍，即28600至28699點同28700至27899點，分別得29同0張期指；重貨區要上到去28800至28899點，呢度有1178張路期指，同現價計要升568點先可以食到。

下方牛證最貼價就係28000至28099點，有1053張期指，坦白講由現價計恒指向下行嘅話，比向上行最貼價熊證，其實兩者只係相差63點，但張期指數就差天共地。

若然用返上個星期五個諗法去推斷，由於上個星期五睇恒指牛熊證街貨圖時，最貼價嗰三個100點範圍係28800至28899點、28900至28999點同29000至29099點，但今日再睇呢三個已經唔係貼價熊，換來嘅係無乜街貨嘅28500至28599點、28600至28699點同埋28700至28799點，而下方牛證嘅貼價區同重貨區就仍然都係28000至28099點，剛啱10點20分，當我再睇返恒指5分鐘圖時，見到跌勢似乎再嚟多round，最低見過28253點，同保歷加通道中軸(28184點)只係相差69點，如果要引貼價熊證嚟填返今日新見到嗰三個無貨嘅貼價區的話，都可能要花啲時間；與其乾等，不如先向下殺牛證重貨區先，恒指熊(61769)，收回價28850點，同價有逾500點差距，成交大之餘街貨少嘛；當然小注試水溫先啦之餘，就係免得唔知佢幾時儲夠上方熊證啲貨，忽然反手向上攻，咁隻熊證唔死都重傷。

今日係舊同事兼好學弟Kitman嘅生日，生日當然要高興啦，所以咪再提住自己幾多歲成啦！生日快樂！

又題外話，我聽日又要上公司啲Training Course，所以星期三(25日)先見啦(上埋聽日就完架啦)。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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