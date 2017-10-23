即巿股評 港股直擊

恒指上周五高開高走，全日波幅206點。恒指收報28487點，升328點或1.17%，成交金額 967.22億元。國指收報 11558點，升200點或1.77%；上證收報3378點，升8點或0.25%。三項指數都向好，以國指表現較佳，原因是內銀及內險股累上日急跌後，錄得較大升幅。

恒指以陽燭收市，收市水平未能上破10 SMA；若與前交易日走勢一併參考，則呈「身懷六甲」的待變形態。MACD快慢線正差距進一步收窄，走勢轉弱。全日上升股份1123隻，下跌443隻，市況偏好。

中國住建部部長王蒙徽稱，四季度中國房地產市場增速料放緩，不會放鬆房地產調控。中國國資委主任肖亞慶表示，今後將加強央企海外資產監管，防止國有資產流失。中國保監會就保險公司償付能力管理規定公開徵求意見，擬要求償付能力不達標的公司停止新業務或申請破產。中國人社部發布數據表示，9 月底城鎮登記失業率為3.95%，創多年以來最低水平。

OPEC稱，OPEC及其減產同盟9月份自願減產遵守率達到120%這一創紀錄的水平。料消息利好石油板塊。

美國截至9 月30日的2017財政年度聯邦預算赤字達到6657億美元，為2013年以來最大。美國9月份二手屋銷量環比成長0.7%，顯示需求穩定。美國總統特朗普表示，他正在考慮提名斯坦福大學經濟學家泰萊(John Taylor)並晉升聯儲局理事，另提名鮑威爾(Jerome Powell)進入聯儲局領導層。美股三大指數向好，今早亞太股市向好，夜期及ADR上升，料恒指走勢向好，但若未能升破10月19日高位28798.78點，午後或掉頭回軟。

個股介紹：

成實外教育(01565)的主要業務為在中國提供民辦教育服務。

集團在2017年中期錄得收入4.8億元人民幣，增長9.4%；毛利2.52億元人民幣，增長10.6%，毛利率52.6%，上升0.6個百份點。股東應佔溢利1.76億元人民幣，增加8.3%。

集團公布截至2017年9月1日的招生人數達38697人，較2016年9月1日的34537人增加4160人或12%。是次公布的總招生人數包括8間位於五龍山校區、美年校區、溫江校區、攀枝花校區及自貢普潤校區新近成立，並於2017/18學年開始營運的學校的招生人數。

參考彭博數據，集團2018年預測市盈率為29.22倍，周息率1.48%。股份上日收5.27元，上望5.8元，止蝕設於5.2元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

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