港股直擊 即巿股評

港股上周四急跌後，周五迅即反彈，美股再創新高下，預料恒指今早向好機會較大，藍籌股第三季業績成市場焦點。

上周五美股上升，美國參議院通過預算案，為特朗普政府的稅改掃清了障礙，道指與標普500指數連續第六個交易日創收市新高。道指收市報23328點，升165點或0.71%；納指亦一度升至6640點的歷史高位，收報6629點，升23點或0.36%。全個星期計道指表現最突出，大升2%。

與此同時，投資者密切關注的美聯儲主席繼任者人選問題有了新的進展。特朗普周五表示，大部分人認為美國聯儲局主席將由聯儲理事鮑威爾或斯坦福大學經濟學家泰勒接任，但特朗普表示很喜歡耶倫，這三人都將是候選人。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與本港上周五收市價比較，造價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報77.31元，較本港上日收市升0.81元；騰訊(00700)ADR收報350.49元，升0.89元；國壽(02628)發盈喜，預計今年首3季淨利潤按年增長約95%，ADR顯著造好，收報25.31元，升0.71元或2.9%。

「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報9.92元，跌4仙；中石油(00857)ADR收報5.01元，無升跌；中石化(00386)ADR收報5.73元，無升跌。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報79.63元，升0.33元，公司公布截至9月底止首三季純利按年增4.6%。聯通(00762)ADR收報11.2元，跌2仙。

ADR港股比例指數報28552，較上周五恒指收市高65點。港股經過周四急跌逾五百點後，周五曾急彈360點，高見28519，重上10天線(約28477點)，收報28487點，升328點或1.2%。恒指短期阻力為上周四早段創出的近十年高位28798點，支持位參考20天線約28200點附近，預計國壽今日受捧跑贏大市。

焦點板塊

環保股：十九大消息仍受關注，環保部將於今日下午舉行發布會介紹建設「美麗中國」有關情況。留意環保類股份表現。

焦點股份

華潤水泥(01313)：公布今年首9個月盈利26.49億元，按年增長2.16倍，單計第三季盈利為10.09億元，按年增長73.7%。潤泥上周五收報5.29元，升5.6%。

李寧(02331)：宣布截至9月底止季度，整個平台同店銷售按年錄得低單位數下跌。

安踏體育(02020)：公布今年第三季，安踏品牌產品之零售金額按年比較錄得雙位數升幅。 至於非安踏品牌，第三季零售金額按年增40%至50%。

中車時代電氣(03898)：公布今年首9個月股東應佔淨利潤15.18億元人民幣，按年下跌19.8%。

浙江世寶(01057)：公布截至9月底止第三季純利按年下跌88.6%。

十三集團(00577)：公布進行股本重組包括10合1、股本削減及其後再1拆100，每手買賣單位由500股改為2000股。完成股本重組後，將按1供10基準供股，每股供股價1.1元，集資淨額約9.73億元，用於清償十三第酒店開支及籌備成本，以及一般營運資金。股份將於今日復牌。