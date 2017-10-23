重要通告 港股直擊

李寧(02331)宣布，截至9月底止季度，整個平台同店銷售按年錄得低單位數下跌。就渠道而言，零售及批發渠道均錄得中單位數下跌，電子商務虛擬店舖業務則錄得30%至40%低段增長。



該季度，在零售方面，不包括李寧YOUNG的李寧銷售點，整個平台之零售流水按年錄得低單位數增長。線下渠道錄得低單位數下跌，其中零售渠道錄得低單位數增長及批發渠道錄得低單位數下跌；電子商務虛擬店舖業務錄得30%至40%低段增長。

同店銷售及零售流水表現受中秋節長假期周末時間改變所帶來之影響。撇除中秋節假期負面影響，線下渠道於2017年第三季度的零售流水為低單位數增長。同間，中秋節帶來額外一天假期，國慶假期期間(由10月1日至8日)線下渠道的零售流水錄得10%至20%高段增長。



另外，在訂貨會方面，以吊牌價計算，特許經銷商於訂貨會之李寧品牌產品訂單(不包括李寧YOUNG)連續16個季度錄得按年增長，最新9月舉辦的2018年第二季度訂貨會訂單，按年錄得10%至20%低段增長。

於9月止，不包括李寧YOUNG銷售點，於中國李寧銷售點數量6346個，按季淨增加37個及本年迄今淨減少94個。在淨減少的94個銷售點中，零售及批發業務分別佔70及24個。至於，李寧YOUNG業務新增銷售點87個。