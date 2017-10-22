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將於明天招股的晶苑國際(02232)首席財務官李景輝表示，公司計劃2017年至2019年共投資超過4億美元資本開支，預計可將公司產能擴充50%。

行政總裁羅正亮表示，發展海外產能是公司長遠目標，現時公司在越南的產能已超越中國大陸，但相信在中國大陸的生產仍有穩定增長。

另外，公司去年通過收購Vista拓展運動服裝業務，羅正亮表示，晶苑的強項在於時裝，尤其女裝佔公司七成生產，與Vista結合有助在運動女裝的發展。

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