即巿股評 港股直擊

恆指周五回升，上周四港股一度急跌，惟當晚美股先跌後升，市場傳出美國總統特朗普較傾向鴿派候選人作下任聯儲局主席，道指轉跌為升，再創收市新高。恒指周五在內險股及金屬股帶動下，重上28400點，向上阻力留意10天線約28486點，支持參考20天線約28175點，以及重要心理關口28000點。資金流方面，周四恒指好倉有逾6800萬元流入，同日淡倉流出逾4400萬元，累計5天，好倉流入逾7400萬元，淡倉流出逾410萬元。

截至周四，牛證街貨密集區為收回價27600至27699點，而熊證街貨密集區則為收回價28800至28899點。周五日內資金流入熊證為主，收回價近27900-28000點的牛證則獲好友建倉。

讀者如看好恒指，可留意牛證(61303)，收回價28000點，行使價27800點，18年10月到期，兌換比率10000。相反，讀者如看淡恒指，可留意熊證(67283)，收回價28800點，行使價29000點，17年12月到期，兌換比率10000。

內險成本周強勢板塊留意季績

內險股成為本周強勢股，將於下周公布季度業績的中國平安(02318)，周五升逾3％，創收市新高。向上觀望重上近日高位67.6元的機會，支持參考10天線約64.4元。周四有逾1500萬元流出平安認購證，5日累計流出逾3600萬元。看好可留意平安購(14224)，行使價72.93元，18年2月到期。或平安牛(65317)，收回價63.08元，行使價62.48元，18年8月到期；周一新上市牛證(65968)之槓桿較高，收回價64.08元，行使價63.48元，18年8月到期。

另一隻內險龍頭股中國人壽(02628)，亦將於下周公布季度季績，股價周五反彈1.6%，於再度逼近25元關口，支持參考10天線約24.2元。周四有近130萬元流出中壽認購證，5日累計流入近1500萬元。看好可留意中壽購(29757)，行使價26.33元，18年1月到期。或中壽牛(62222)，收回價23.38元，行使價22.98元，18年3月到期。

騰訊回穩 內銀全線反彈

騰訊(00700)周五早段升近1％，一度收復350元，惟收市仍收於350元之下。北水近期流入騰訊，周五有約1億元內地資金，通過「滬港通」及「深港通」南向渠道買入騰訊。向上觀望重上近日高位356.4元的機會，支持參考20天線約347元。周四有逾5300萬元流入騰訊認購證，5日累計流入近4,800萬元。看好可留意騰訊購(16681)，行使價403.28元，18年3月到期。或騰訊牛(60265)，收回價337元，行使價334.2元，18年7月到期。

此外，內銀股周五普遍反彈，建行(00939)升近2%，重上6.9元；工行(01398)更升近3%，升至6.3元。觀望兩行繼續上揚機會，看好工行可考慮工行購(12200)，行使價6.88元，18年3月到期。或工行牛(60650)，收回價5.68元，行使價5.58元，18年9月到期。看好建行可考慮建行購(12195)，行使價7.98元，18年3月到期。或建行牛(60807)，收回價6.4元，行使價6.3元，18年8月到期。

金屬水泥股急升 部分破頂

周五大市上揚，當中水泥及金屬股表現標青，洛鉬(03993)創新高收市，中國鋁業(02600)及鞍鋼(00347)皆升近3%。市場憧憬十九大繼續供給側改革方向。另外，水泥股亦受惠因產量下降而推動的價格上升，海螺及金隅股份升5%。

投資者如看好洛鉬，可考慮洛鉬購(15505)，行使價6.08元，18年3月到期；看好中鋁可考慮中鋁購(29334)，行使價7.38元，18年2月到期；看好鞍鋼可考慮鞍鋼購(25572)，行使價7.98元，18年1月到期。

水泥股方面，投資者如看好海螺，可考慮海螺購(25543)，行使價36.28元，18年2月到期；看好金隅可考慮金隅購(11480)，行使價5.18元，18年2月到期。

《瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰》

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