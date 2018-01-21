即巿股評 港股直擊 國際財經

環球多國股市近月表現異常亢奮，本報編製的環球市寬指標(Global Market Breadth，下簡稱GMB)，統計了全球48個不同國家及地區的股市指數，截至周四(19日)為止，其50天線高於200天線的比率升至約88%，即全球48個不同市場的股指，平均有42個的50天線高於200天移動平均線，反映近期股市升勢非常凌厲。

從附【圖】可見，環球市寬指標由去年初跌至不足5%，反彈至目前接近90%的大超買水平。當然，相關指標進入超買區不等於環球股市有即時崩塌之虞，惟情況若持續下去，便有如不斷堆疊乾柴，一旦遇上星星之火，很容易火燒連環船。

美股道指今年「連升4級」，年初1月25日突破20000點關口後扶搖直上，到3月1日首次跨過21000點，期間只花了24個交易日，追平了道指1999年上漲1000點的最快紀錄。107個交易日後，道指再升破22000點；而由22000點上漲至23000點亦僅用了54個交易日，屬史上第三快紀錄。

參考往績，由1972年道指升穿1000點起，未曾試過像今年般能夠於一年內連續4次突破千點關口。雖然這涉及基數問題，以往道指升1000點比現在困難得多，惟年內連續4次破關，其上升動力不容忽視。

以年內升幅計算，香港恒生指數跑贏全球多個地方的股市。經歷過去多年大部分時間維持反覆橫行格局，恒指今年急起直追，由年初約22000點水平飆升至周五收報28487點，累積漲幅達29.5%，遠高於美國三大股指年內錄得介乎14.4%至22.7%的升幅。

即使放眼新興市場，恒指走勢僅輸給越南河內證交指數(期內累升近35%)、南韓KOSPI 50指數(漲30.5%)一個馬鼻。相對大部分新興市場股市，恒指年內走勢可謂十分出色。換另一個角度看，港股大升過後，對於外圍有任何風吹草動自然更加敏感。

若說西班牙加泰羅尼亞局勢拖累環球股市下挫，可是歐羅兌美元只下跌不足100點子(歐洲央行本月26日舉行貨幣政策會議、可能宣布收水的因素尚未發酵)；若說市場流動性緊張，惟一個月期香港銀行同業拆息(HIBOR)僅升至0.6057厘，現水平遠遠未稱得上高息。若說1987年股災30周年心魔效應作祟，股市恐防大瀉，則只好引用周星馳經典台詞：「我當堂嚇一跳，然後得啖笑。」上述種種只不過是調整藉口，不必深究，着眼探討後市發展無疑更有價值。

恒指技術走勢尚算不俗，繼續沿着今年初向上伸延的上升通道運行。即使周四一度失守20天線，以及輕微跌穿8月至9月形成的成交密集區頂部，周五已收復20天線(約28176點)。若然未來數個交易日無法企穩28200點之上，意味早前反覆尋頂的走勢或告一段落，大市未來很大機會再次回到8月至9月的區間震盪。

信報投資研究部

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