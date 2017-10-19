佑威國際(00627)公布，按每股0.22元，配售27.27億股，淨集資5.94億元；同時，發售2億元可換股債券，所得款項淨額約1.99億元。兩者合共淨集資7.93億元。
配售股份佔擴大後已發行股本約23.98%；配售價較該股今天收市價1.23元，折讓82.11%。
2億元可換股債券年利率9厘，每半年支付利息，3年到期；每股換股價0.22元，假設悉數行使，將發行9.09億股，佔擴大後已發行股本約7.99%。
該公司指出，集資所得將用作投資長沙新物業發展項目、償還若干借貸及一般營運資金。
佑威國際(00627)公布，按每股0.22元，配售27.27億股，淨集資5.94億元；同時，發售2億元可換股債券，所得款項淨額約1.99億元。兩者合共淨集資7.93億元。
配售股份佔擴大後已發行股本約23.98%；配售價較該股今天收市價1.23元，折讓82.11%。
2億元可換股債券年利率9厘，每半年支付利息，3年到期；每股換股價0.22元，假設悉數行使，將發行9.09億股，佔擴大後已發行股本約7.99%。
該公司指出，集資所得將用作投資長沙新物業發展項目、償還若干借貸及一般營運資金。
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