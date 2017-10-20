港股直擊 即巿股評

隔晚美國股市低開高收，道指盤中曾挫過百點，收市拗腰與標普500指數同創新高。港股昨日大跌逾500點後，今日反彈上十天線，上升股份比例超過七成股份，不過大市成交額縮減17%。

恒指今早高開200點，開市後升幅曾收窄至154點，見28313點全日低，其後復見升勢，半日最多升281點，受制10天線(約28477點)水平，中午升276點。恒指午後突破上午高位，尾段曾升260點，見28519點全日高，重上10天線。恒指收報28487點，升328點或1.2%。大市今日上升股份比例72%，下跌股比例為28%。

總結全周恒指升10點，10月連升3周累漲932點或3.4%。

全日成交額967.22億元，較上日減少約197.93億元或17%。

國企指數收報11558點，升200點或1.8%。國指全周升38點或0.3%，連升3周進賬648點或5.9%。

恒指即月期貨收市升192點或0.68%，報28419點，低水68點。

A股高收，滬指升0.25%；深成指升0.44%。兩市成交額約3628億元人民幣。

歐洲三大股市最新個別發展；美國道指期貨最新升73點，報23187。

重磅藍籌股回升，建行(00939)升2.2%；工行(01398)升2.8%；平保(02318)升3.8%，全周升半成，是表現最好藍籌；滙控(00005)升0.6%；騰訊(00700)升1%；中移動(00941)升1.3%。另外，領展(00823)創上市新高，收市升2.9%；蒙牛(02319)升3.6%；國泰(00293)創52周高，收市升2.3%；銀娛(00027)升2.8%。相反，友邦(01299)第三季季績稍遜預期，今早曾跌2.8%，收市跌1.5%，為表現最差藍籌；旺旺(00151)跌0.5%；中海油(00883)跌0.4%。

焦點板塊

汽車股：今日全線反彈，昨日挫7.4%的吉利(00175)收市飆5.8%，為表現最好藍籌；廣汽集團(02238)升6%；比亞迪(01211)升3%；華晨(01114)升5.1%；北汽(01958)升3%。零件商方面，半新股信邦(01571)收購電鍍公司，股價創新高，收市飆13%；耐世特(01316)升2.5%；福耀玻璃(03606)升2.5%；今日公布業績的浙江世寶(01057)升4.5%。4S零售商方面，正通(01728)升2.3%；永達(03669)升2.7%。

資源股：洛陽鉬業(03993)獲里昂首予「買入」評級，目標價睇5.6元，股價飆12%，報5.23元創近十年新高，居成交榜第七位。中國證券網報道，華東水泥價格進一步上調，而多地水泥價格有可能突破今年二季度高位，水泥股急漲，海螺水泥(00914)、華潤水泥(01313)和中國建材(03323)創最少52周高，收市分別急升5.5%、5.6%和11%；金隅(02009)升5.6%；西部水泥(02233)升2.4%；中材股份(01893)升11.1%。另外，嘉能可(00805)升3.7%；中國東方(00581)升10.4%；首鋼資源(00639)升5.7%；中信資源(01205)升5.6%；五礦資源(01208)升3.7%；俄鋁(00486)升3.5%；兗煤(01171)和中鋁(02600)升3%。

科技股：軟件股方面，金蝶國際(00268)昨日回吐後，今早曾飆10.9%，收市升7.4%；恒騰網絡(00136)升3.8%；擎天軟件(01297)升2.4%；恒大健康(00708)升11.3%。另外，有報道稱新Apple Watch在中國連接互聯網功能被封鎖，蘋果公司昨晚急挫2.4%，蘋概股反覆向上，舜宇光學(02382)曾挫4.7%，收市回升2%；瑞聲科技(02018)升2.8%；丘鈦科技(01478)升3.6%；富智康(02038)升1.2%；高偉(01415)升1.7%；ASM太平洋(00522)升2.7%。另外，華虹半導體(01347)飆升11.7%；中芯國際(00981)升6.7%。

內房股：熱炒股今早隨大市反彈，昨日創新高後倒跌的中國恒大(03333)，今日急升8%；融創(01918)升5.1%。另外，萬科(02202)升2.3%；中午公布首9月經營溢利增13%的中海外(00688)升1.4%；旭輝(00884)升2.8%；合景泰富(01813)升2.2%；華南城(01668)升3.5%；百仕達(01168)升3.2%；時代地產(01233)創新高，收市升3.2%。

焦點股份

聯通(00762)：今早曾升3.2%，見11.52元近一個月高，收市僅升0.5%，成交額6.45億元。集團發盈喜，預期首三季股東應佔盈利約41億元人民幣，按年上升約1.55倍。另外，集團9月移動用戶累計2.77億戶，按月淨增加382.3萬戶。

中化化肥(00297)：股價創逾兩年高，收市急升17.8%，成交額1.33億元。外電引述消息指，中化集團就分拆旗下石油業務來港上市，已委任大摩、花旗及中銀國際作安排，料明年下半年成事，將是中化上市旗艦第4間本港上市公司。

安東油田服務(03337)：股價曾飆12.5%，收市升11.3%。集團公布，截至9月底止，第三季新增訂單約5.88億元(人民幣．下同)，按年增長約50%。另外，截至9月底，該公司在手訂單約36.9億元，國內佔約9.97億元，海外佔約26.93億元。

榮智控股(06080)：今日上市，最高見0.58元，收報0.52元，與招股價持平，成交額約9615萬元。集團主要從事提供地基及地盤平整工程及機械租賃。

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