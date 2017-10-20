今日「滬港通」南下投資港股的105億元人民幣「港股通」額度，全日額度剩餘96.67億元人民幣，用8.33億元或7.93%。
洛陽鉬業(03993)股價今日升12%，為表現最好滬市「港股通」股份。國瑞置業(02329)股價今日跌5%，為表現最差「港股通」股份。
「深港通」南下投資港股的105億元人民幣「港股通」額度，全日額度剩餘99.96億元人民幣，用5.04億元或4.80%。
中化化肥(00297)股價今日升17.76%，為表現最好深市「港股通」股份。
今日「滬港通」南下投資港股的105億元人民幣「港股通」額度，全日額度剩餘96.67億元人民幣，用8.33億元或7.93%。
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「深港通」南下投資港股的105億元人民幣「港股通」額度，全日額度剩餘99.96億元人民幣，用5.04億元或4.80%。
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