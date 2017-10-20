即巿股評 港股直擊

下周五(27日)是中國平安(02318)公布截至9月底第三季業績的日子，摩根大通預測其第三季股東應佔溢利為170億元人民幣，較去年同期增長約8%；若推斷正確，即首三季賺604億元人民幣，同比增長約7%。而摩通對平保的目標價看法為100元，相對本周三(10月18日)收報66.15元，潛在超過五成；另有11間券商，也將平保目標價訂於72元或以上，當中最樂觀的要數滙豐環球研究，看80元，相對66.15元之潛在升幅也超過兩成。

上市以來累升近十二倍

若單純已實際股價來看，平保歷史高位是119.4元，見於2015年5月22日，但考慮到於同年7月27日為其10送10紅股除權的日子，而紅股分派日期為同年8月4日，簡單來說自2015年8月4日後，股價要下調一半，即119.4元經調整後為59.7元。事實上，早於今年8月1日收報60.3元，以突破這歷史高位。而從8月18日至10月18日，除了9月28和29日，期內均收高於60元，可見股價已於兩個月保持在高位。至於10月18日收報66.15元在於這除了突破2015年人稱「港股大市代」的高位之外，更是平保自2004年6月24日上市以來的新高，上市價為10.33元，經送紅股調整為5.165元，相對66.15元，即歷時約13年，升幅11.81倍，年均回報率為21.08%。

今年跑贏大市也逾一倍

若再考慮到期間累計所得的5.2215元股息 (已經過送紅股調整)，累計升幅則上調至12.82倍，年均回報率為21.77%。同期恒生指數累升卻不到1.45倍，可見當時買入平保股份顯著跑贏大市。其實現在也有相同情況，截至今年10月18日，今年恒指累升30.50% (22000→28711點)，已是相當標青的一年；但同期平保表現更凌厲，累升70.49% (38.80→66.15元)，已跑贏大市超過1.31倍，並且還未計入今年分別於8月16日和10月16日已收到的兩次股息呢？因此現時需要探討的是現價還值得買入嗎？

合同保費收入具參考性

參考10月16日收市後平保發布的保費收入公告，顯示今年首九個月四間控股子公司的合計原保險合同保費收入約4714億元人民幣，而去年同期約3591億元人民幣，至於2016年10月27日傍晚發布的截至2016年9月底的業績公告列出毛承保保費約3593億元人民幣，與上述約3591億元人民幣非常吻合，相對期內股東應佔溢利約565億元人民幣，計出邊際利潤率為15.74%，去年首六個月的合計原保險合同保費收入、毛承保保費、股東應佔溢利及邊際利潤率則分別約2567億元人民幣、2569億元人民幣、408億元人民幣和15.87%，除了合計原保險合同保費收入和毛承保保費數字同樣吻合，兩期的邊際利潤率也非常接近，故此認為今年情況亦見相若。

百元目標價未免太樂觀

今年首六個月的合計原保險合同保費收入、毛承保保費、股東應佔溢利及邊際利潤率則分別約3411億元人民幣、3414億元人民幣、434億元人民幣和12.72%，反映合計原保險合同保費收入和毛承保保費數字吻合，所以認為今年首九個月合計原保險合同保費收入約4714億元人民幣，與同期毛承保保費差別不大。若以此數乘上12.72%，計出預期截至2017年9月底的首九個月股東應佔溢利為599.69億元人民幣，略低於摩通提出的604億元人民幣。而論到今年全年溢利估算，筆者參考了過去四年 (2013至2016年) 首三季和全年的溢利佔比，分別是82.09%、80.67%、89.07%和90.57%，看來第四季佔全年溢利不多，並有佔比減少的趨勢出現。觀乎最近兩年佔比約九成，故此預期今年全年溢利約666.33億元人民幣。

筆者計出平保今年底預期每股資產淨值28.2309元。而過去四年之最高兩年市賬率分別為2.59倍 (2013年) 和2.91倍 (2015年)，得出目標價介乎73至82元，可見摩通預估的100元，未免過份樂觀呢！

聶Sir

富途證券證券分析師

證監會持牌人士

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