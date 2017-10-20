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花旗 中海宏洋(00081)

評級：買入-> 買入

目標價：8元 -> 8元 (較前收市價4.77元有67.7%潛在升幅)

中海宏洋第三季經營溢利按年增長2.89倍，今年首九個月增長15.3%。花旗發表報告，維持中海宏洋「買入」評級，目標價8元不大變，認為業績符合預期，公司基本因素持續改善。

花旗表示，由於今年公司首三季銷售收入已達261億元，料全年可達360億銷售目標，又認為中海宏洋估值吸引，維持「買入」評級。

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