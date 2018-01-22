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2017年10月22日 即巿股評 港股直擊

【一問三答】12元買了1萬股IGG，點算好？

讀者鄧先生問:「您好，本人持有10000股IGG(00799)，買入價為12元，此股應否繼續持有？前景如何？謝謝。」(周五收報10.84元，升1.3%)

林嘉麒   宏滙資產管理董事及投資策略總監

「IGG一直進行回購，理論上對股價應該有幫助，但又見不到股價有很大起色。我認為最大的問題是，過去幾個月，大家都擔心皇牌遊戲收入增長放緩，以及現時的皇牌遊戲愈來愈少。大家最初對中期業績都會有期盼，但到現時為止都不覺有『聲氣』，所以股價短期內，升至八月至九月初的橫行距間頂部，即大約50天線附近，阻力會比較大。因你持有10000股，我建議若股價失守10元，應先行減半，股價其後有機會回升至11.25元以上，建議離場止蝕。」

溫傑 　新鴻基金融財富管理策略師

「IGG為網絡遊戲開發商及營運商，其2017上半年業績理想，收入及利潤分別錄得按年增長117%及204%。其中旗下《王國紀元》、《城堡爭霸》兩款遊戲收入分別已佔總收入達69.3%及22.5%。而《王國紀元》增長主要動力。而《王國紀元》內地大陸版於9月底正式上線有望為集團第三季及2018年度帶來新的盈利增長點。而未來集團股價表現將與旗下遊戲用戶活躍度數據關係密切。建議投資者可於10.00-10.50元附近水平吸納，六個月目標價格13.00元，止損價9.00元。」

羅崇博  信報投資研究部高級分析員

「 IGG近一個半月走勢認真麻麻，上月下旬跌至9.65元後雖然作出不俗反彈，但12元水平蟹貨阻力甚大，且50天線正向下發展，而自7月20日高位約14元開始形成小型下降通道，技術走勢一般，短期內有大成交抽穿上破阻力的機會不大。估值方面則尚可，市盈率及市賬率均在中位數水平，市場給予之目標價較現價有三成八升幅，不過有券商關注來自騰訊(00700)旗下戰爭策略(SLG)手遊之壓力，會拖累IGG股價。筆者建議在11.2元約50天線減持一半，再檢視之後走勢。」

〈港股360〉【一問三答】環節，歡迎讀者就股票、衍生工具、經濟等向專家提問，電郵至[email protected]。務求為讀者提供較全面之分析，建議每次提問不多於2隻股票。

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