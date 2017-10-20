即巿股評 港股直擊

噚日下半場個市玩大震倉，恒指由28700直插落28100附近先刹車，一粒鐘劏咗六億幾份牛仔，缸邊友仍然搵緊跌市理由，數嚟數去得一個消息，就係有關加泰自治權問題。老實講，噚日咁樣插水大洗太平地，又唔知幾多缸邊友被洗至一窮二白，一時間隊穿晒10日及20日線，短線炒鬼當然嘔白泡，有貨坐住都難擋其震盪，忍唔住減倉。其實又好難怪缸邊友，大市累積升咗咁多，仲要個別強勢股升幅以倍數計，噚日出現近兩個月最大單日跌幅，人心虛怯亦好正常。

不過歐美股市隔晚無乜大礙，美股更加係無事發生過一樣，口痕友話人哋花旗魚缸先叫維穩，中港兩地魚缸嗰種維穩係有好消息企定定唔上，稍有壞消息縮得快過縮頭烏龜，咁嘅維穩手法確係少見。

外圍股咁硬淨，港股跌過籠梗要反彈，恒指今早高開200點後，升幅收窄至154點，見28314點半日低。收市前再度回升，半日升最多升281點，見28441點，暫時喺10天線(約28483點)前停步。恒指中午收報28435點，升276點；國企指數報11531點，升173點，又跑贏大市。

友邦(01299)派季度成績表，表現當然有番咁上下，但過往每次炒業績後，友邦都係見光死，今次亦唔例外，大市反彈友邦逆市跌逾2%。不過友邦過往見光死完都會復活，暫時股價跌到20日線(59.7)，呢個位守得到，整固橫行又可以收集。

之前阿Man已多次強調，大市要再挑戰新高，三個火車頭要發力，偏偏恒指之前破咗2015年高位後，三個火車頭騰訊(00700)、大笨象(00005)同港交所(00388)都顯得有心無力，雖然騰訊創過新高，但噚日嗰吓急插，嗰枝大陰燭威力唔嘢少，可能騰訊要等到閱文上市，兼且下月派成績表，先有本事再創新高。大笨象月底派成績表，能否成為股價催化劑，等多個幾星期揭盅，大前題係股價唔可以失74.8元。三個火車頭要回復強勢，大市方有條件再向二萬九挑戰，否則恒指下星期期指開始轉倉，唔排除喺28200-28600之內玩range。

之前講過內房股已消化樓市調控消息，早兩日已蠢蠢欲動，噚日大市插水又嚇親，但今日整個板塊又充滿生氣，反映資金確已重返呢個板塊。至於汽車股亦始反彈，但氣勢相對內房股差少少，暫時純熟反彈，未能確定回復強勢。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)