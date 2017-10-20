港股直擊 即巿股評

隔晚美國股市先低後高，道指拗腰與標普500指數同創新高。港股昨日大插逾500點後，今早反彈至十天線下方。

恒指今早高開200點，開市後升幅曾收窄至154點，見28313點半日低，其後復見升勢，半日收市前最多升281點，見28440點，受制10天線(約28477點)水平。恒指中午收報28435點，升276點或1%，大市成交額508.48億元。

國企指數報11531點，升173點或1.5%。

A股半日個別發展，滬指升0.05%；深成指跌0.06%。

重磅藍籌股回升，建行(00939)升1.9%；工行(01398)升2.8%；平保(02318)升2.7%；滙控(00005)升0.8%；騰訊(00700)升1%；中移動(00941)升1.1%。另外，領展(00823)創上市新高，半日升2.2%；蒙牛(02319)飆5.5%為表現最好藍籌；國泰(00293)創52周高，半日升2.6%。相反，友邦(01299)第三季季績稍遜預期，今早曾跌2.8%，半日跌2.3%，為表現最差藍籌；長建(01038)跌0.4%。

焦點板塊

科技股：軟件股今早急漲，金蝶國際(00268)昨日回吐後，今早曾飆10.9%，半日升8.4%；恒騰網絡(00136)升5.1%；金山軟件(03888)升0.8%；美圖(01357)升2.6%；中軟國際(00354)升2.7%；擎天軟件(01297)升3.3%；恒大健康(00708)升12.2%。另外，有報道稱新Apple Watch在中國連接互聯網功能被封鎖，蘋果公司昨晚急挫2.4%，蘋概股反覆向上，舜宇光學(02382)曾挫4.7%，半日回升1.2%；瑞聲科技(02018)升1.5%；丘鈦科技(01478)升3.3%；富智康(02038)升0.4%；高偉(01415)升2.5%；ASM太平洋(00522)升1.8%。

汽車股：今早全線回升，昨日挫7.4%的吉利(00175)半日彈半成；廣汽集團(02238)升4.3%；比亞迪(01211)升2.4%；華晨(01114)升2.4%。零件商方面，半新股信邦(01571)收購電鍍公司，半日升6.2%；耐世特(01316)升3%；福耀玻璃(03606)升2%。4S零售商方面，正通(01728)升2.2%；永達(03669)升1.7%。

內房股：熱炒股今早隨大市反彈，昨日創新高的中國恒大(03333)升5.6%；融創(01918)升6.3%。另外，萬科(02202)升2.1%；中午公布首9月經營溢利增13%的中海外(00688)升1.4%；中國奧園(03883)升2.6%；旭輝(00884)升2.3%；碧桂園(02007)升2.4%；佳兆業(01638)升2.5%；合景泰富(01813)升3.1%。

焦點股份

聯通(00762)：今早曾升3.2%，見11.52元近一個月高，半日升1.8%，成交額3.26億元。集團發盈喜，預期首三季股東應佔盈利約41億元人民幣，按年上升約1.55倍。另外，集團9月移動用戶累計2.77億戶，按月淨增加382.3萬戶。

安東油田服務(03337)：今早曾飆12.5%，半日升8.8%。集團公布，截至9月底止，第三季新增訂單約5.88億元(人民幣．下同)，按年增長約50%。另外，截至9月底，該公司在手訂單約36.9億元，國內佔約9.97億元，海外佔約26.93億元。

中化化肥(00297)：半日急升一成三，成交活躍。外電引述消息指，中化集團就分拆旗下石油業務來港上市，已委任大摩、花旗及中銀國際作安排，料明年下半年成事，將是中化上市旗艦第4間本港上市公司。

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