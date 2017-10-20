即巿股評 港股直擊

打工仔最正莫過於係返工途中撞到老細，仲要係至大個粒，同埋喺升降機入面；我好彩，我遇晒！不過其實都無乜嘢啫，都未大鑊得過噚日個市「熱烈慶祝87股災30周年」呀；食完個飯返嚟見恒指跌百零點以為無乜嘢，反正恒指處於兩難位，跌/升多少少都唔太偏離；誰不知粒聲唔出由2點35分，個市大巴大巴向下車落去。如果你哋嘅電話有裝到任何一隻財經app嘅話，呢啲時候你應該會收到push notification，無錯，對我哋嚟講呢啲就係指定動作，亦係小妹工作之一。

不過，最正嘅唔係當個市跌完600點後，我收到行家一個「跌350點」嘅push，而係以小妹快打手打完「恒指跌逾400點，失守28300點」之際，個市已經跌夠500點；update完個push message「恒指跌逾500點，失守28200點」後，跌幅已經擴大至600點有多，個市只係用咗我打幾粒字嘅時間，以百點計向下打落去，我諗除非你本身set定止蝕盤，否則你打得到比你個agent/login到你個戶口時，個市都跌完，要蝕嘅都執唔返。

今朝恒指開市裂口升過200點彈一彈上去，依家10點10分，恒指現報28401點，升242點。回氣嚟講係需要嘅，但當將現價貼返落去恒指牛熊證街貨圖時，就發現無咩用，因為向上最貼價嘅熊證係28800至28899點；而向下最貼價嘅牛證係28000至28099點，分別有相當於829同765張期指，咁你話現價係咪企係中間，仲要企到正一正先。

返番去睇日線圖，噚日恒指失守過20天線，亦即係保歷加通道中軸；今日彈返啲，都叫做掹車邊上返到保歷加上升通道，大方向嚟講條「長期上升軌」就仲未跌穿嘅，唔同嘅係依家恒指上方多咗條10天線(28477點)啫。反正依家個市處於牛熊證街貨中間位，博跌完再升嘅心態又有，追跌嘅錢亦有，觀乎上方熊證最近個三個100點範圍嘅街貨區都屬於重貨區嚟講，個市會唔會輕輕再落多少少，如保歷加通道中軸(28170點)水平，引多啲貼價熊證之後先至開大餐呢？確實唔排除呢個可能性，但唔等於要依家衝入去，畢竟大戶剛啱幫個市洗完地。

今朝收到個喜訊，恭喜戰友阿Jack榮升伯父；我期待呢個BB長大成人結婚生仔，因為咁戰友阿Jack就可以進一步榮升伯公啦！哈哈哈！(其實我都係人哋叔婆嚟架，問你怕未！天氣轉涼，着多件衫，阿婆我怕凍！)

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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