港股直擊 即巿股評

有報道稱新Apple Watch在中國連接互聯網功能被封鎖，蘋果公司股價昨晚急挫2.4%，錄得兩個月來最大單日跌幅，本港蘋果概念股今早個別發展。

舜宇光學(02382)暫時最多跌3.9%，見108.1元創逾一個月低，現跌3.7%，暫時連跌第5日；瑞聲科技(02018)跌0.7%；丘鈦科技(01478)升1.1%；富智康(02038)和高偉(01415)無起跌；ASM太平洋(00522)升1.5%。

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