即巿股評 港股直擊

恒指昨日高開低走，最高曾見28798點，再創近十年高位。不過，恒指走勢於14:30後急轉差，全日波幅達704點。恒指收報28159點，跌552點或1.92%，成交金額1165.15億元。國指收報11357點，跌264點或2.28%；上證收報3370點，跌11點或0.64%。三項指數都回軟，以港股表現較差，主要原因內地銀行股及保險股跌幅較大。

昨天下午大跌市，筆者認為有以下原因：

1. 投資者擔心西班牙加泰羅尼亞事件構成不明朗因素：

2. 中國第3季GDP增長6.8%，略遜預期，引發歐美資金在下午沽貨：

3. 恒指牛證在28100點有大量街貨量(相當於1261張期指)，成為跌市誘因：

恒指以「大陰燭」收市，失守10 SMA及20 SMA；若配合前交易日走勢一併參考，則呈「穿頭破腳」的利淡形態。恒指補回10月4日的上升裂口，走勢轉差，支持參考為28000的整數關。全日下跌股份1344隻，上升314隻，市況偏淡。

西班牙首相拉霍伊根據憲法啟動暫停加泰羅尼亞自治權的進程，加泰羅尼亞分 離運動領導人則考慮最早下周宣布獨立。歐洲理事會主席圖斯克表示，西班牙局勢令人憂心，但歐盟在加泰羅尼亞沒有任何干預空間，各機構和成員國都已明確表示，沒有任何調停、國際倡議或行動的空間。

中國銀監會主席郭樹清重申金融改革承諾，包括放寬對外資銀行的所有權和業務限制。中國9月份銀行業代客結售匯兩年來首現順差，報218億元人民幣，取消準備金後部分企業購滙需求轉向遠期。

台灣媒體引述當地蘋果iPhone產業鍊消息報道，蘋果公司 (AAPL US)大幅下調對供應鍊11月及12月的iPhone 8與iPhone 8 Plus的訂單量。其中iPhone 8出貨量將從單月高峰的1000萬至1200萬部，大幅削減至500萬至600萬部。蘋果新產品才量產不久，便開始大幅減產，情況罕見，料消息利淡手機零件相關板塊。

美國上周首次申領失業金人數降至1973年以來最低，顯示就業市場強勁。美股三大指數先跌後反彈，今早亞太股市個別發展，夜期及ADR上升，料恒指有望反彈，目標為10 SMA(約28486)。

個股介紹：

康哲藥業(0867)的主要業務為在中國從事營銷、推廣及銷售國內外專業製藥公司的處方藥品，另亦生產及銷售多個處方藥。

集團早前收購用於治療急性呼吸窘迫綜合症（「ARDS」）的Traumakine®，在9月4日獲美國 FDA 已提議待產品 Traumakine®正在進行的兩項Ⅲ期臨床研究取得陽性結果后，可直接提交生物製品許可申請（BLA）。倘使進行中的臨床試驗取得陽性結果，FDA 的反饋有望縮短產品在美國的獲批時間。是次重要的反饋可能加速產品在美國的註冊許可進程，由於現時暫無針對 ARDS 的藥物治療獲批，Traumakine®有望解決這一在致死率和社會開支方面尚未解決的重大醫療需求。

參考彭博數據，集團2017年預測市盈率為18.68倍，周息率1.92%。股份上日收14.68元，上望16元，止蝕設於14元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

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