今日 09:18
港股直擊
即月期指高開133點報28360，高水201點。
H股指數期貨高開52點，報11466點，低水109點。
更多即市期指資訊，請瀏覽〈港股360〉期指專頁
「加獨」攤牌急掟貨 港股插552
今日信報
新盤3700伙部署搶灘
前香港女飛魚 蔡曉慧：輸，不可怕
潘天惠
｜
今日信報
脫歐一年看英倫 最弱還在輸自信
羅家聰
｜
今日信報
港股最後升浪尚未開展
呂梓毅
｜
今日信報
人民幣波動性增強 完善機制
陳恩因
｜
財富管理
大數據建基於團隊協力
StartupBeat
What’s really at stake at the CCP Congress?
Jim O'Neill｜ EJ Insight
【炒股讀心】小心借勢調整時間比想像耐
即巿股評 ｜ 昨日 22:16
歐美政局困擾 美股持續承壓
國際財經 ｜ 昨日 23:03
歐洲股市收市下跌
國際財經 ｜ 今日 00:04
安東油服第三季新增訂單升五成
重要通告 ｜ 昨日 22:21
新居屋累沽2087伙
地產新聞 ｜ 昨日 22:24
夜期最新報28237 升10點
港股直擊 ｜ 昨日 22:36
華仁醫療建議股份20合1
重要通告 ｜ 昨日 22:41
美股八七股災紀念日反覆 道指標普創新高
國際財經 ｜ 今日 05:37
普京:解決北韓問題不能用武力
時事脈搏 ｜ 昨日 23:22
亞馬遜選第二總部 可獲最多546億稅惠
國際財經 ｜ 今日 01:39
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2017 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞