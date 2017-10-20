即巿股評 港股直擊

受到西班牙政治風險升溫影響，港股一度暴跌612點，收市跌552點，成為亞太區內表現最差股市，大市市值單日蒸發達6100億元。全日更有106隻牛證被「打靶」，其實港股跌市屬有跡可尋，近期成交額平均只有800億元左右，大市一直在「乾升」，筆者認為港股屬借勢調整，西班牙政局問題只是港股回調的藉口，未來除非爆發重大經濟危機，否則投資者毋須對後市太過憂心，港股今年有北水及基本因素支持，相信大市整體向上趨勢不變。此外，內地正召開「十九大」會議，暫時可先觀望有何政策出台，會議後股市走勢有望好轉，屆時可候低吸納。

選股方面，建議可留意敏華(01999)，該公司主要從事製造與銷售沙發，旗下品牌如「芝華士」銷情理想，去年歐美銷情雖一般，但內地業務增長近四成，基本因素當算不俗。惟此股六月時曾被沽空機構唱淡，股價曾出現大跌，並跌至不合理水平，其後管理層已出面解釋，公司也多次進行回購，目前股價已回復強勢，相信已走出沽空機構的狙擊陰霾。留意此股將於下月中公布中期業績，料中期業績前仍有力再上。建議可候7.98元買入，目標8.5元，跌穿7.74元止蝕。

麥振威

證監會註冊編號:(AEK 141)

富昌金融集團聯席董事



＊ 筆者無持有上述股份任何權益