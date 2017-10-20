港股直擊 即巿股評

隔晚美股先低後回升，三大指數收市個別發展，道指和標普500指數創新高。港股昨日急挫552點後，ADR和夜期喘穩。昨日創新高後倒跌1.4%的友邦(01299)今早公布第三季業績，表現稍遜預期，或左右大市走勢。

道瓊斯工業平均指數盤中曾挫過百點，收市升5點或0.02%，報23163點。標準普爾500指數升不足1點或0.03%，報2562點，齊創收市新高；消費品類與科技類表現最差。納斯特綜合指數跌19點或0.29%，報6605點。

另外，美國勞工部公布，截至10月14日止當周，美國首次申領失業救濟人數減少2.2萬人，至22.2萬人，勝市場預期。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)價格，和本港上日收市價比較，造價普遍上升，滙控(00005)ADR折合港元計收報76.74元，較本港上日收市升0.74元；騰訊(00700)ADR收報349.36元，升3.16元；國壽(02628)ADR收報24.45元，升0.25元；中海油(00883)ADR收報9.95元，跌5仙；中國鋁業(02600)ADR收報6.67元，無升跌；中石油(00857)ADR收報5元，升1仙；中石化(00386)ADR收報5.71元，升3仙。

ADR港股比例指數收報28324點，升164點或0.58%。夜市期指收報28284點，升57點，較今日恒指收市28159點，高水125點。恒指昨日下午一度大插逾600點，收報28159點，跌552點或1.9%，為9月29日以來收市新低，失守10天線，險守20天線(約28158點)，大市下跌股份達81%。恒指短期支持參考27900點約50天線水平，昨日早段創出的近十年高位28798點為短期阻力。

焦點板塊

中資電訊股：聯通(00762)發盈喜，預期首三季股東應佔盈利約41億元人民幣，按年上升約1.55倍；另外，集團9月移動用戶累計2.77億戶，按月淨增加382.3萬戶。ADR方面，中移動(00941)ADR收報78.27元，跌3仙；聯通ADR收報11.27元，升0.11元；中電信(00728)ADR收報4.04元，升4仙。

蘋果概念股：有報道稱新Apple Watch在中國連接互聯網功能被封鎖，蘋果公司股價昨晚急挫2.4%，錄得兩個月來最大單日跌幅，留意本港蘋果供應商今日走勢。

焦點股份

友邦保險(01299)：今早公布截至8月底止第三季，按實質滙率及固定滙率計算，新業務價值均按年增長20%至8.24億美元，略低於市場預期之增長21%；新業務價值利潤率均升8.4個百分點至59.1%；年化新保費均按年升3%至13.67億美元；總加權保費收入均按年升15%至65.34億美元。

麗新系：昨日公布業績，麗新發展(00488)截至7月底止全年度純利20.94億元，按年增約82.3%，主要由於投資物業重估大幅增加所致，撇除物業重估影響，期內盈為虧，錄得3700萬元虧損；麗新國際(00191)全年股東應佔盈利14.57億元，按年增長1.13倍；豐德麗控股(00571)全年股東應佔溢利5.14億元，按年飆升5.36倍；麗豐控股(01125)全年股東應佔盈利14.77億元，按年增長69.14%。

另外，多家公司今日公布業績，包括：中海外(00688)、中車時代(03898)、華潤水泥(01313)、白雲山(00874)和浙江世寶(01057)。

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