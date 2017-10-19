即巿股評 港股直擊

中午離開辦公室偷雞同女友下午茶，接獲朋友來電問港股為何大插600點，起初以為自己聽錯，因中午看市況只跌36點隨即拿機查看，結果連街都唔行跑回辦工室看究竟，一路留意市況及外圍、一路電話來個不停。

加泰事件未有能力改變趨勢

綜合戰友與客戶心態得出他們問同一個問題，可唔可以偷雞追入市，當時回覆建議不要追，因根本未知發生甚麼事，看今晚美股表現才再作部署。當港股跌得最深時筆者即看美指期貨，從期貨跌16點很快便跌至96點才停止，即估計今晚美股兇多吉少，所以建議即日不要博偷雞入貨。

綜合市場因素港股率先下跌原因，日本收市後不久巿場擔心西班牙政治風險上升，中國第三季GDP略遜預期，另巧遇股災周年等因素困擾市場，上述因素筆者未覺會扭轉現時全球上升趨勢，第一：回看當年希臘是一個主權國家，而公投脫歐結果也反對脫歐，即代表當時希臘人民有多不滿、有多痛苦也要選擇留歐，雖然留歐要接受緊縮經濟政策，但人民知道「脫歐的痛苦遠比留歐的痛苦大」，投票已說明了一切，而西班牙加泰羅尼亞叫價本錢還比當年希臘低，看來加泰地方政府只為向西班牙政府敲詐更多政治自主權，估計事件發酵只限局部歐洲範圍，未致有能力改變現行趨勢逆轉改變全球經濟，加泰事件又不是今天發生，不過美股昨晚大升借來作做淡的藉口，市場近來負面消息的確不多。致於中國GDP遜預期或許説符合預期也不為過，只看投資者怎樣解讀，股災週年紀念更不用提，紀念日年年有日日有，如果這樣大家以後不用落場了。

反彈企穩才入市

查看衍生工具牛熊街貨量，牛證最重貨區正正在今天打靶了，不會多不會小啱啱做到最好位，北水今天有淨流入22億，即表示外資佬在沽低指數搵食，今次不只在港股，外圍歐美也如是開市即跌，而戰友與客戶反映心態想偷步入市，今次環球股市升浪中借勢調整，小心調整時間可能比想像中長一點，因大多數市場已錄得巨大升幅，建議投資者不要太心急入市，明天撞着本周最後一個交易日，不如輕鬆過完周末周日看清歐美投資者反應後才落注，待港股反彈企穏買貴小小，心態當交保險金買個安全，後市方面還是樂觀的。

梁健雄

筆者未持有上述股票

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編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業前線銷售達18年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。