聯通(00762)公布，預期今年首三季股東應佔盈利約41億元(人民幣‧下同)，按年上升約1.55倍，主要得益於服務收入的良好增長，以及銷售費用和終端補貼下降。
該公司指出，期內整體服務收入預計約1879億元，按年上升約4.1%，升幅較今年上半年按年增長3.2%持續提升。
另外，首三季移動服務收入預計達到約1170億元，按年上升約6.7%，升幅較今年上半年按年增長5.2%持續提升。
該公司於9月1日起取消國內移動漫遊長途費，以及預期市場競爭將會周期性加劇，預計第四季財務表現將面對較大壓力。
聯通(00762)公布，預期今年首三季股東應佔盈利約41億元(人民幣‧下同)，按年上升約1.55倍，主要得益於服務收入的良好增長，以及銷售費用和終端補貼下降。
該公司指出，期內整體服務收入預計約1879億元，按年上升約4.1%，升幅較今年上半年按年增長3.2%持續提升。
另外，首三季移動服務收入預計達到約1170億元，按年上升約6.7%，升幅較今年上半年按年增長5.2%持續提升。
該公司於9月1日起取消國內移動漫遊長途費，以及預期市場競爭將會周期性加劇，預計第四季財務表現將面對較大壓力。
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