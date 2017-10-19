即巿股評 港股直擊

新華聯旗下新絲路文旅(00472)今日復牌，一度飆升51.6%見1.88元創逾一年半高，其後回落收市僅升4%，成交額增加至9170萬元。

新絲路文旅公布，以14.12億元收購深圳市你我金融信息服務全部股權，將發行10.86億股支付，發行價1.3元。佔經擴大後已發行股本約25.29%

深圳市你我金融信息經營(P2P)網上信貸平台「你我金融」，透過股權注入，將成為新絲路文旅第二大股東。

新絲路文旅本身做酒類和南韓博彩業務，突然趕上FinTech熱。深圳市你我金融信息提供3年的盈利保證，今年至2019年將分別不少於7000萬元人民幣、2億元人民幣及3億元人民幣。

行業估值參差

新絲路文旅今年中期虧損2590萬元，如收購成功，可以即時「止咳」。計及3年盈利保證，今次收購的預測市盈率6.3。相對下，焦點股眾安(06060)2019年預測市盈率逾50倍，美國上市的LendingClub明年預測市盈率更超過300倍。科技概念，從來是題材推高估值，「你我金融」聽落便宜，但此公司沒有「三馬」，現時也難跟美國最大網貸平台比較，這種估值不宜太認真。

行業監管收緊

P2P 雖也屬「普惠金融」，而人行上月底為支持發展普惠，進行定向降準，有估計涉及資金逾700億元人民幣。但留意，監管層面上，內地嚴控資金流入股市樓市，防止資本市場槓桿化，銀監會早前亦發布《網絡借貸資金存管業務指引》，要求網貸機構在商業銀行開立賬戶，以存放及管理網貸資金。

內地PSP統計網「網貸之家」顯示，2017年9月P2P網貸行業的成交量為2351.41億元人民幣，環比下降5.78%，可能受部分地區限制規模增長影響，成交量明顯下降。這種生意完全是「政策市」。而外電早於年初已傳平保(02318)旗下內地P2P一哥、今年才首次獲利的陸金所或部署退出P2P網貸。(也留意「網貸之家」上，「你我金融」資料相當少)

短線而言，今日曇花一現後而先作觀察，先看能否於1.2元水平附近坐穩。

陳鎮強

信報投資研究部

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