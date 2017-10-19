港股直擊 即巿股評

隔晚美國道指收市坐上兩萬三，再創新高。港股連升5個交易日後，今日上午進一步刷新10年高位，不過適逢今日是「87股災」三十周年，午後突見沽壓。強勢股全面回吐，拖累大市一度重挫逾600點。

恒指今早高開72點，開市後曾升87點，見28798點創近十年新高，但高位見回吐壓力，上午倒跌57點，中午跌36點，下午中段沽壓突轉強，曾插617點，見28094點逾兩周低，完全補回10月4日的上升裂口，一舉插穿10天線(約28486點)和20天線(約28158點)，尾段於20天線水平喘穩，一度跌不足400點。恒指收報28159點，跌552點或1.9%，為9月29日以來收市新低，5連升告終。大市今日下跌股份達81%，上升股比例僅19%。

全日成交額1165.15億元，較上日增加約289.34億元或33%。

國企指數收報11357點，跌264點或2.3%。

恒指即月期貨收市跌450點或1.57%，報28227點，高水68點。

A股收市偏軟，滬指跌0.34%；深成指跌0.83%。兩市成交額約4335億元人民幣。另外，國家統計局公布，中國第三季國內生產總值(GDP)按年增長6.8%，符市場預期。

十九大消息方面，人民銀行行長周小川表示，去槓桿要把握好總量閥門，又指防範系統性金融風險在各國情況不一樣，共同特點包括防止資產泡沫，泡沫可能在股市、房地產市場、影子銀行和金融衍生產品方面。中國銀監會主席郭樹清指出，今後整個金融監管趨勢會愈來愈嚴，監管部門會嚴格執行法規。

歐洲三大股市最新向下；美國道指期貨最新跌61點，報23053。

藍籌金融股全線向下，友邦(01299)創上市新高，收市倒跌1.4%，公司將於明早公布第三季業績；滙控(00005)跌1.3%；建行(00939)挫2.7%；工行(01398)挫3.2%；中行(03988)跌2.4%；國壽(02628)倒跌2.4%；創新高的平保(02318)倒跌2.2%。另外，騰訊(00700)跌2.4%；中移動(00941)跌1.1%；長和(00001)跌1.3%；新世界發展(00017)挫4%；恒地(00012)跌3.6%。3隻藍籌逆市靠穩，國泰(00293)升0.6%；領展(00823)和長建(01038)升約0.1%。

焦點板塊

汽車股：早前強勢的汽車製造商尾段急挫，吉利(00175)曾插一成，收市跌7.4%，為表現最差藍籌；比亞迪(01211)挫5.6%，為表現最差國指成分股；華晨(01114)跌2.4%；長汽(02333)跌3.5%；廣汽(02238)曾創52周高，收市跌3.9%。相反，汽車零件商浙江世寶(01057)升4%，其A股(002703.SZ)升1.19%，集團公布專門為戴姆勒Actros重型卡車開發設計的循環球轉向器，通過全部認證，開始量產。

內房股：今日普遍先高後低，中國恒大(03333)高見32元創上市新高，收市倒挫3.6%，華置(00127)再增持恒大，連同執行董事陳凱韻持股量增至約7%，華置今日跌0.6%。另外，融創(01918)挫4.9%；碧桂園(02007)跌3.6%；龍湖(00960)挫4.2%；世房(00813)跌3.6%；佳兆業(01638)跌2.8%；中國金茂(00817)跌3.5%。摩根大通發表報告指，國家主席習近平在十九大講話中，沒有提及新的緊縮政策，認為相關擔憂會逐漸緩和，依然看好內地房地產行業。

紙業股：內地媒體報道，10月14日至16日以玖紙、理文紙業為首23家紙廠降低廢紙價格，每噸降幅介乎30元至120元人民幣，其中多家紙廠一天內更連續兩次降價。紙業股跑輸，理文造紙(02314)挫6%；玖紙(02689)挫6.8%；陽光紙業(02002)挫8.2%；晨鳴紙業(01812)跌3.7%。

科技股：多隻強勢科網股回吐，金蝶(00268)挫4.9%；恒騰(00136)跌3.7%；擎天軟件(01297)跌5.8%；中軟國際(00354)跌4.1%；神州控股(00861)跌3.9%；阿里健康(00241)挫5.1%。蘋果概念股方面，舜宇(02382)創一個月低，收市跌1.2%，連跌4日；高偉(01415)挫4.1%；瑞聲(02018)跌2.9%。另外，鴻騰(06088)挫8%。

通訊設備股：板塊早前熱炒5G題材，今日跌勢較急。中興通訊(00763)急挫11.4%，成交額17.7億元，集團首三季淨利潤按年升36.58%，預期全年虧轉盈，淨利潤43億至48億元人民幣。另外，長飛光纖光纜(06869)跌7.7%；南方通信(01617)跌4.8%；京信通信(02342)挫6.1%；中通服(00552)跌3.7%。

醫藥股：多股破位，收市個別發展。中生製藥(01177)創新高，僅收市要跌0.5%，成交額2.08億元；復星醫藥(02196)亦創新高，收市升4.3%；聯邦制藥(03933)創逾6年高，收市倒跌1.8%。另外，石四藥集團(02005)附屬與諾貝爾化學獎得主萊恩(Jean-Marie Lehn)簽署合作協議，收市升1.6%；三生製藥(01530)升0.9%；康哲藥業(00867)升0.1%，連升5日。熱炒股金斯瑞生物科技(01548)跌6.3%，成交額5.66億元。

焦點股份

中廣核電力(01816)：按照中國企業會計準則，首9個月純利88.09億元人民幣，按年升35.31%；期內運營管理的核電機組總上網電量按年增長21.83%。股價曾升5.4%，收市僅升0.5%，成交額3.9億元。另外，中廣核新能源(01811)升2.7%；中廣核礦業(01164)升1.7%。

新高教集團(02001)：市前錄得一手2149萬股市前交易，每股作價4.53元，涉及金額9735萬元。股價逆市升5.8%，成交額增至1.55億元，為半年來最活躍。集團公布，旗下附屬向蔣明學收購將成為華中學校舉辦者的恩常公司10.8%股權，完成後恩常公司將成為集團全資附屬。

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