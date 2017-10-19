恒指在3時26分左右，曾大跌617點，低見28094，跌穿廿天線後反彈。截至3時40分，恒指跌389點報28322。
多隻早前熱炒汽車相關股急回，吉利汽車(00175)曾挫一成，現跌7.5%，成交額19.04億元。
另外，比亞迪(01211)挫半成；廣汽(02238)創最少52周高，現跌2.4%；長汽(02333)跌3.6%；華晨(01114)跌2.4%；東風(00489)跌2.4%；北汽(01958)跌3.4%。
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另外，比亞迪(01211)挫半成；廣汽(02238)創最少52周高，現跌2.4%；長汽(02333)跌3.6%；華晨(01114)跌2.4%；東風(00489)跌2.4%；北汽(01958)跌3.4%。
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