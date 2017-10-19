訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 15:42 港股直擊 即巿股評

恒指插617點後喘穩 吉利曾插一成

放大圖片

恒指在3時26分左右，曾大跌617點，低見28094，跌穿廿天線後反彈。截至3時40分，恒指跌389點報28322。

多隻早前熱炒汽車相關股急回，吉利汽車(00175)曾挫一成，現跌7.5%，成交額19.04億元。

另外，比亞迪(01211)挫半成；廣汽(02238)創最少52周高，現跌2.4%；長汽(02333)跌3.6%；華晨(01114)跌2.4%；東風(00489)跌2.4%；北汽(01958)跌3.4%。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。