即巿股評 港股直擊

隔晚美股道指再創收市新高，道指再狂升百點，全靠一隻IBM托起個市，標指同納指跟唔上，港股自然亦跟唔上。雖然今日曾見28799點，再創10年新高，可惜跟28800點擦身而過。恒指今高開72點，見過28799點半日及近十年高位後，已即掉頭向下，其後一度倒跌57點，見埋28655點半日低位，中午報收28674點，跌36點；國指報收11620點，微跌1點。

話咗火車頭死火，個市升唔起，騰訊(00700)高開倒跌，雖然只係微跌0.8元，但高開低走認真濕滯。至於大笨象(00005)點咗穴一樣，繼續喺77元紮馬，唔上唔落又係冇得玩。其他重磅股個別發展，以阿Man愛股平保(02318)表現最強，今早創67.6元歷史新高，半日升近1%，報收66.8元。其他內險股表現亦唔錯，可惜市況唔多就，好多內險股都喺高位回順，升幅收窄。友邦(01299)繼續喺放榜前繼續炒起，創62.25元新高，可惜半日倒跌0.5%。

噚日講過資金開始回流內房股，龍頭恒大(03333)創32元上市新高，半日升4.6%，報收31.7元。其他內房股亦有唔錯表現，主要係習大大喺十九大講話中，未有再提及樓市調控政策，再加埋人行十九大前放水唔收水，內房股鬆一口氣，抖咗一輪今日繼續落鑊，預料喺其他板塊唔多精神下，內房股呢期又可以再跑贏大市。

另一個之前強勢嘅汽車股個別發展，製造商股下跌，吉利(00175)更成為表現最差藍籌，另一龍頭比亞迪(01211)亦跌逾2%，成為表現最差國指成份股。不過4S汽車股嘅永達汽車(03669)調整完一輪有反彈，今日逆市升逾3%。

醫藥股繼續有資金追捧，阿Man話過石藥(01093)批股唔死有後着，皆因批股貨應已盡入強中手，今日股價逆市升3.2%，半日報收13.44元，股價已收復多條移動平均線，話咗13元附近買值博，有可能之後再創新高。而另一重磅醫藥股復星醫藥(02196)亦創上市新高38.6元，既然穿頂唔好估頂，持有繼續let the profit run。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)