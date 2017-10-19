港股直擊 即巿股評

隔晚美國道指收高於兩萬三，創新高。港股連升5個交易日後，今早進一步刷新10年高位，不過隨即見沽壓。

恒指今早高開72點，開市後曾升87點，見28798點創近十年新高，但高位見回吐壓力，上午最多倒跌57點，見28654點半日低。恒指中午收報28674點，跌36點或0.1%，大市成交額504.52億元。

國企指數報11620點，跌1點。

A股半日低收，滬指跌0.36%；深成指跌0.33%。另外，國家統計局公布，中國第三季國內生產總值(GDP)按年增長6.8%，符市場預期。

藍籌股方面，建行(00939)跌0.4%；友邦(01299)明天開市前將公布第三季業績，今早曾高見62.25元創新高，半日倒跌0.5%；騰訊(00700)高開低走，半日跌0.2%。相反，平保(02318)創新高，半日升1%；滙控(00005)升0.1%；國壽(02628)升0.6%。

焦點板塊

內房股：多股跑贏大市，中國恒大(03333)高見32元創上市新高，半日升4.6%；融創(01918)升3%；萬科(02202)升1.1%；富力(02777)升2.2%；佳兆業(01638)升1.1%。另外，昨日回吐的西王置業(02088)回勇升9.7%。摩根大通發表報告指，國家主席習近平在十九大講話中，沒有提及新的緊縮政策，認為相關擔憂會逐漸緩和，依然看好內地房地產行業。

紙業股：今早急挫，內地媒體報道，10月14日至16日以玖紙、理文紙業為首23家紙廠降低廢紙價格，每噸降幅介乎30元至120元人民幣，其中多家紙廠一天內更連續兩次降價。理文造紙(02314)半日挫3.9%；玖紙(02689)挫5.6%；陽光紙業(02002)挫5.6%；晨鳴紙業(01812)跌3.7%。

汽車股：主要汽車製造商向下，吉利(00175)跌1.5%，為表現最差藍籌；比亞迪(01211)跌2.1%，為表現最差國指成分股；華晨(01114)跌0.2%；長汽(02333)跌1.5%。相反，個別汽車零件商飆高，半新股信邦(01571)破頂，半日升1.3%；浙江世寶(01057)半日升6.4%，其A股(002703.SZ)升2.72%，集團公布專門為戴姆勒Actros重型卡車開發設計的循環球轉向器，通過全部認證，開始量產。

焦點股份

中廣核電力(01816)：按照中國企業會計準則，首9個月純利88.09億元人民幣，按年升35.31%；期內運營管理的核電機組總上網電量按年增長21.83%。股價曾升5.4%，半日升3.2%，成交額2.59億元。另外，中廣核新能源(01811)升6.4%；中廣核礦業(01164)升3.4%。

中興通訊(00763)：今早曾挫8.3%，半日跌5.8%，成交額8.9億元。集團公布業績快報，按中國會計準則，截至9月底止首三季淨利潤39.05億元人民幣，按年升36.58%；而預期截至12月底止全年淨利潤43億至48億元人民幣，去年虧損23.57億元。

新高教集團(02001)：市前錄得一手2149萬股市前交易，每股作價4.53元，涉及金額9735萬元。股價半日逆市升9.5%，成交額增至1.27億元，為半年來最活躍。集團公布，旗下屬附向蔣明學收購將成為華中學校舉辦者的恩常公司10.8%股權，完成後恩常公司將成為集團全資附屬。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。