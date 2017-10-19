即巿股評 港股直擊

若然拆開恒指5分鐘圖嚟睇，就會見到個走勢同條腸粉無乜分別，咪就係打橫攤咗係度囉；不過腸粉都有闊度嘅，係上上落落嘅同時，SlowSTC(14,3)都仲可以搵到超買同超賣嘅，由於揀咗隻恒指牛(63725)出嚟，咁所以仲吼到SlowSTC(14,3)超賣而落場嘅機會嘅；問題在於(63725)要揸到今日先至可以有幾格食到。無計，個市仲慢過蝸牛加龜，係要比啲耐性。

今朝早係地鐵同candy crash戰鬥緊嘅時候，戰友Jack whatsapp：「美股升咁多，港股高開得嗰72點咁大把...唔會係引熊入局掛？」為保小妹「機后」呢個銜頭，當時我只係覆佢：「candy crash激鬥中！」到我返到公司坐定定開機嘅時候，裂口升72點呢件事已經完滿結束；依家10點27分，睇恒指5分鐘圖見到恒指補完今朝個裂口高開之後上多一水浸，不過恒指5分鐘圖配保歷加通道嘅話你就會明白點解個市喺10點10分時，高見28769點之後就回返落去，事關呢一下已經係繼今朝升穿保歷加通道頂之後，第二次再次升穿保歷加通道頂，如是者回返落去都好合理。依家10點38分，5分鐘圖見恒指支陰燭愈來愈長，就嚟到保歷加通道底，day trade買升嘅話，就係呢啲時候入隻槓桿有幾高得幾高嘅輪證，然後又有幾快得幾快咁開餐。

想玩耐啲又點？ 睇吓恒指牛熊證街貨圖有無啟示囉。依家10點44分，恒指現價28673點，上望熊證最貼價嘅係28800至28899點，呢度有690張期指係度，同現價有226點距離；向下最貼價嘅牛證就係28400至24899點，呢度有620張期指，同現價有273點距離。有無印象噚日講過「要小心恒指牛熊證街貨圖上顯示街貨嘅分布，因為開始有跡象似兩難嘅局面」，依家咪就係兩難囉。係全日計波幅唔大嘅情況下，學杜比話齋：做快閃黨好過。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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