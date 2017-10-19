中廣核電力(01816)今早跑贏大市，暫時最多升5.4%，見2.34元創逾4個半月高，現升4.5%，成交額1.43億元。
集團公布，截至9月30日止首九個月，按照中國企業會計準則，純利為88.09億元人民幣下同，按年升35.31%；期內運營管理的核電機組總上網電量約為10.13萬吉瓦時，較去年同期增長21.83%。
另外，中廣核新能源(01811)升6.4%；中廣核礦業(01164)升5.2%。
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